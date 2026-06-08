Kim Soo Hyun lập tức "kéo cày trả nợ" khi kẻ tung tin giả bị bắt

Vào ngày 8/6, News1 đưa tin độc quyền Kim Soo Hyun sẽ trở lại hoạt động, bằng 1 buổi quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang Bench của Philippines. Buổi quay dự kiến diễn ra vào ngày 14/7 sắp tới. Kim Soo Hyun là đại sứ thương hiệu này từ năm 2024 và Bench không bỏ rơi anh. Đây sẽ là lịch trình đầu tiên của nam diễn viên sau một năm tạm ngừng hoạt động do cáo buộc hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên.

Buổi quay này còn đánh dấu cột mốc anh giành chiến thắng pháp lý trước Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero. Hiện Kim Se Ui đã bị bắt giữ với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa giọng nói của Kim Sae Ron trong các bản ghi âm.

Kim Soo Hyun quay quảng cáo trở lại...

... sau khi Kim Se Ui đã bị bắt. Ảnh: Koreaboo

Trên mạng xã hội, việc Kim Soo Hyun trở lại gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều fan vui mừng ủng hộ anh trở lại, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối nam diễn viên. Lý do là bởi anh có thể giành được chiến thắng pháp lý nhưng hình tượng đã bị tổn hại nặng nề vì những lần "tiền hậu bất nhất", không thể làm rõ được mối quan hệ với Kim Sae Ron.

Đây cũng không phải khó khăn duy nhất mà nam thần Vì Sao Đưa Anh Tới gặp phải. Trong cùng ngày 8/6, tờ Star News đưa tin tòa án sẽ mở lại phiên tòa liên quan tới vụ việc 1 thương hiệu mỹ phẩm kiện đòi Kim Soo Hyun bồi thường 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng) trong tháng 7 tới đây. Còn nhớ thương hiệu này nộp đơn kiện chống lại nam diễn viên hồi tháng 4 năm ngoái. Tới tháng 11 cùng năm, vụ việc được đưa ra xét xử lần đầu. Ban đầu, phía thương hiệu mỹ phẩm đòi Kim Soo Hyun bồi thường 500 triệu won (8,5 tỷ đồng), nhưng sau đó họ đã nâng mức yêu cầu bồi thường lên thành 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng) đối với nam tài tử này.

Trong đơn kiện, phía nhãn hàng mỹ phẩm nhấn mạnh: “Do ồn ào liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron nên người mẫu đại diện Kim Soo Hyun đã vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh, khiến anh ấy không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Vậy nên, chúng tôi yêu cầu nam diễn viên phải bồi thường thiệt hại”. Về việc nâng mức yêu cầu bồi thường từ 500 triệu won (8,5 tỷ đồng) lên thành 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng), đại diện của nhãn hàng cho biết: “Nếu người mẫu đại diện vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh, họ phải bồi thường gấp đôi tiền thù lao đã nhận được. Và chúng tôi còn phải tính thêm cả thiệt hại thực tế nữa”.

Đáp lại, đại diện pháp lý phía Kim Soo Hyun khi ấy đã nhanh chóng đưa ra lời phản bác: “Họ (Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron) chỉ bắt đầu hẹn hò khi nữ diễn viên đã là sinh viên đại học. Chúng tôi không thể hiểu nổi vì sao mối quan hệ giữa 2 người trưởng thành với nhau lại bị xem là vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh”.

Kim Soo Hyun vẫn phải đối diện với vụ kiện. Ảnh: Koreaboo

Trong phiên tòa đầu tiên, phía tòa án nhấn mạnh: “Cần đánh giá kỹ càng lại xem cách tính thiệt hại của nguyên đơn có chính xác hay không” , đồng thời tòa án cũng yêu cầu phía thương hiệu mỹ phẩm cung cấp thêm bằng chứng chi tiết hơn.

Trong phiên điều trần thứ 2 hồi tháng 3 năm nay, đội ngũ luật sư của Kim Soo Hyun đã kịch liệt phản bác yêu cầu đòi bồi thường do phía công ty mỹ phẩm đưa ra. Phía nam diễn viên lập luận rằng, những tin đồn mà công ty mỹ phẩm viện dẫn ra thực tế đã xảy ra trước khi hợp đồng quảng cáo được ký kết và do đó không thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng. Họ cũng chỉ ra rằng ngay cả sau khi công ty thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2025, hình ảnh quảng cáo của Kim Soo Hyun vẫn được đăng tải trên trang web tiếng Hàn - tiếng Nhật của thương hiệu và tại các cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản cho đến tháng 6 cùng năm.

Đáp lại, nguyên đơn tuyên bố rằng tất cả các tài liệu quảng cáo liên quan đã được gỡ bỏ và các đại lý địa phương tại Nhật Bản cũng đã được chỉ thị ngừng sử dụng những hình ảnh đó. Được biết, ngoài thương hiệu mỹ phẩm nói trên, Kim Soo Hyun hiện đang bị nhiều công ty khác bao gồm Classys, Cuckoo Electronics, FromBio đòi bồi thường thiệt hại với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ won (170 tỷ đồng).

Hàng loạt thương hiệu kiện nam diễn viên. Ảnh: Koreaboo

Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won. Đến nay, tòa án vừa ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Cảnh sát kết luận Kim Se Ui đã lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron, làm giả bằng chứng nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm cả thu nhập từ YouTube. Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình. Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng. Kim Soo Hyun "rớt đài" vì nghi vấn hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo

MINH HỒNG