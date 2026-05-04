Mạng xã hội mới đây lan truyền bài đăng của một vị khách chia sẻ việc đã dùng bữa tại một nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh), nhưng nhà hàng có dấu hiệu phục vụ món ăn không đúng yêu cầu của khách.

Thông tin từ bài đăng cho hay, gia đình đến nhà hàng dùng bữa, có gọi 500g ngao hai vòi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú. Thế nhưng khi ra món, nhà hàng đã mang tôm thẻ thay vì tôm sú. Cũng theo bài đăng, khi khách hỏi thì phía nhà hàng khẳng định tôm mang ra là tôm sú.

Vị khách cho rằng, khi khách gọi tôm sú, nhà hàng mang tôm thẻ ra thì phải báo với khách một câu. Ngoài ra theo phản ánh, trong lúc tranh cãi, một nam nhân viên của nhà hàng còn có ý định lao vào hành hung và có lời lẽ chửi bới, dọa nạt khách. Khách hàng cho biết bản thân đã trải nghiệm nhiều quán ăn nhưng không chấp nhận được cách phục vụ và giải quyết của chủ quán lẫn nhân viên ở đây. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bài đăng đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 3/5 tại nhà hàng Lý Hộ. Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Chu Thị Lý (59 tuổi, chủ nhà hàng) xác nhận chiều 3/5 có sự việc nhân viên nhà hàng và khách xảy ra tranh cãi giữa món tôm thẻ và tôm sú.

Bà Lý giải thích, có việc khách gọi tôm sú nhưng nhà hàng mang ra tôm thẻ và thừa nhận đây là lỗi của nhà hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi về sự nhầm lẫn này.

Khách hàng phản ánh sự việc trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chủ nhà hàng cho rằng do trên menu của nhà hàng ghi tôm sú, nhưng mặt hàng trên trong thời gian này không còn. Lỗi của nhà hàng là chưa kịp cập nhật lại menu nên gây ra hiểu nhầm.

Tại nhà hàng, tôm sú niêm yết giá bán là 1,2 triệu đồng/kg, trong khi đó, tôm thẻ được niêm yết với giá là 550.000 đồng/kg. Vì không còn tôm sú nên khi mang tôm thẻ ra cho khách, nhà hàng vẫn tính theo giá bán tôm thẻ. Chủ nhà hàng cho rằng, nếu nhà hàng vẫn để menu là tôm sú và niêm yết giá 1,2 triệu đồng/kg mà đưa tôm thẻ ra thì mới là hành vi gian dối.

Chủ nhà hàng nói thêm, sau khi nhân viên và khách hàng xảy ra cãi vã, bà đã nói nếu khách không dùng thì thu lại và không tính tiền. Phía nhà hàng đã thu lại món tôm và chỉ tính tiền các món còn lại cho khách.

Chia sẻ trên báo Dân trí, bà Lý bày tỏ, phía nhà hàng rất mong quý khách thông cảm, đồng thời đã chủ động liên hệ trực tiếp để xin lỗi nhưng chưa được chấp nhận. Nhà hàng đã làm việc trực tiếp với nhân viên liên quan để chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc, tránh xảy ra sự việc tương tự.

Cũng trên Dân trí, liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết chính quyền đã nắm được phán ánh nêu trên của du khách và đang giao cán bộ vào cuộc xác minh.