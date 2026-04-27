Sáng 27-4, tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh thông tin 1 du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng gửi xe ô tô trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Lực lượng chức năng mời thanh niên có hành vi "chặt chém" 200.000 đồng du khách gửi xe ô tô tại đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: Công an Sầm Sơn

Trước đó, chiều ngày 25-4, một du khách khi đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải chi trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi. Bất bình trước hành vi "chặt chém này", du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc và xác định thanh niên tên N.T.T. (SN 1999, ngụ khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền trông giữ xe với giá 200.000 đồng cho một lượt.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.