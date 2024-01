Xôn xao động thái nữ diễn viên sau khi chồng tài tử bị kiện tiền tỷ vì ngoại tình

Thông tin tài tử nổi tiếng Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) bị kiện 50 triệu won (929 triệu đồng) vì dan díu với phụ nữ có gia đình đã gây chấn động dư luận xứ Hàn trong 2 ngày qua. Tới sáng ngày 4/1, tên K-Star Global Ent bất ngờ bị xóa khỏi hồ sơ cá nhân trên Naver của nữ diễn viên Jang Shin Young (vợ Kang Kyung Joon). Được biết, vợ chồng mỹ nhân họ Jang vốn trực thuộc công ty giải trí này.

Động thái của Jang Shin Young ngay giữa tâm bão im scandal ngoại tình liên quan tới ông xã tài tử đã khiến netizen xứ Hàn xôn xao bàn tán. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn đặt nghi vấn vợ chồng nam diễn viên To The Beautiful You hiện đang rạn nứt hôn nhân.

Tên công ty quản lý bỗng dưng bị xóa khỏi hồ sơ cá nhân Jang Shin Young

Trong diễn biến mới nhất, vào tối 4/1, đại diện K-Star Global Ent đã chính thức lên tiếng về thông tin Jang Shin Young thay đổi hồ sơ cá nhân 1 cách bất thường: “Hợp đồng độc quyền của chúng tôi với Jang Shin Young đã kết thúc từ đầu năm ngoái”. Như vậy, nữ diễn viên nổi tiếng đã rời khỏi công ty K-Star Global Ent trước khi vụ ngoại tình của ông xã nổ ra.

Đại diện K-Star Global Ent khẳng định Jang Shin Young rời khỏi công ty từ đầu năm ngoái

Trước đó, vào trưa 3/1, tờ DongA đưa tin Kang Kyung Joon vừa bị kiện gần 1 tỷ đồng với cáo buộc ngoại tình. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Kang bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình (A) trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 tòa nhà. Chồng A đệ đơn kiện Kang Kyung Joon cách đây ít ngày, đồng thời công khai chỉ trích nam tài tử gay gắt.

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm cùng giám đốc marketing Wi Seung Cheol. Jang Shin Young - Wi Seung Cheol có 1 người con chung sinh năm 2007. Hiện cậu bé đang sống cùng cặp đôi Kang Kyung Joon - Jang Shin Young và đã đổi sang họ Kang.

Vào năm 2019, Kang Kyung Joon - Jang Shin Young gây sốt khi cùng xuất hiện trong chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny (SBS). Qua chương trình, người xem không khỏi xúc động khi được biết về tình yêu thương nam diễn viên dành cho vợ và con trai riêng của cô.

2 diễn viên chính thức về chung 1 nhà cách đây 6 năm

Theo truyền thông xứ kim chi, nam diễn viên họ Kang rất yêu thương con riêng của vợ

Jang Shin Young sinh năm 1984, xuất thân từ 1 cuộc thi nhan sắc. Người đẹp họ Jang chính thức có vai diễn đầu tiên vào năm 2002 ở tác phẩm truyền hình mang tên Wuri’s Family. Tới năm 2011, cô trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vai chính trong bộ phim The Empress. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Flower of Revenge, Bride of the Sun, The Chaser...

Trong khi đó, Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nhưng nam nghệ sĩ chỉ thực sự được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

2 nghệ sĩ cùng gặt hái được nhiều thành công ở làng giải trí Kbiz

Nguồn: Koreaboo, MT