Sao nữ Vbiz có loạt hit triệu view: Làm mẹ đơn thân, lấn sân kinh doanh thức ăn thú cưng





Bảo Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012, thuộc đội huấn luyện viên Trần Lập. Dù không giành ngôi vị cao nhất, cuộc thi đã trở thành bước đệm giúp nữ ca sĩ tiến vào con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau chương trình, Bảo Anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm... Những bản ballad giàu cảm xúc góp phần định hình phong cách âm nhạc của cô trong V-pop. Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn tham gia một số chương trình truyền hình và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Bảo Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Ảnh: FBNV

Sau chương trình, Bảo Anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm... Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ còn được biết đến là người yêu động vật, đặc biệt là chó và mèo. Tình yêu dành cho thú cưng cũng mở ra cho Bảo Anh một hướng đi khác ngoài nghệ thuật. Năm 2022, cô tham gia phát triển thương hiệu cùng đối tác trong lĩnh vực thức ăn dành cho chó mèo.

Theo những thông tin được công bố về dự án, Bảo Anh đảm nhận vai trò đồng sáng lập, đồng hành xây dựng thương hiệu và tham gia quảng bá sản phẩm. Đây là lĩnh vực khá khác biệt so với công việc ca hát vốn gắn liền với tên tuổi của cô trong nhiều năm.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giải trí, nữ ca sĩ lựa chọn thử sức ở thị trường sản phẩm dành cho thú cưng. Quyết định này xuất phát từ sự quan tâm của cô đối với việc chăm sóc vật nuôi, đặc biệt là nhu cầu tìm kiếm nguồn thức ăn phù hợp cho chó mèo.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV

Năm 2022, cô tham gia đồng sáng lập thương hiệu thức ăn dành cho chó mèo. Ảnh: FBNV

Thời điểm mới xuất hiện trên thị trường, thương hiệu này thu hút sự chú ý với dòng pate dành cho mèo. Theo thông tin được công bố vào tháng 8/2022, hơn 100.000 lon pate đã được bán hết ngay trong đêm đầu tiên ra mắt.

Với Bảo Anh, việc tham gia kinh doanh thức ăn thú cưng cũng mở rộng hình ảnh của cô ngoài vai trò ca sĩ. Nếu trên sân khấu, nữ nghệ sĩ được biết đến qua giọng hát và những sản phẩm âm nhạc, thì ở lĩnh vực mới, cô gắn tên tuổi với một thương hiệu phục vụ nhu cầu chăm sóc vật nuôi.

Theo thông tin được công bố vào tháng 8/2022, hơn 100.000 lon pate đã được bán hết ngay trong đêm đầu tiên ra mắt. Ảnh: FBNV

Từ một ca sĩ quen thuộc với khán giả đại chúng đến vai trò đồng sáng lập thương hiệu thức ăn thú cưng, Bảo Anh Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực kinh doanh.cho thấy một hướng phát triển khác bên cạnh nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Bảo Anh hiện vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa chăm sóc con gái Misumi. Sau khoảng thời gian tương đối kín tiếng, nữ ca sĩ trở lại các chương trình giải trí và tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc. Cuối năm 2025, cô được nhắc đến với sự trở lại trên truyền hình thực tế và định hướng làm nghề chín chắn hơn sau những trải nghiệm cá nhân.

Việc làm mẹ cũng trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của Bảo Anh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm rằng con cái không phải gánh nặng mà là động lực để cuộc sống thêm ý nghĩa. Bên cạnh công việc, cô dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình.