Mỹ nhân showbiz cầu cứu vì bị kẻ trộm cuỗm mất đồ giữa ban ngày ban mặt khi đang ở Pháp

Vào ngày 29/9, nữ diễn viên Vạn Thiên Huệ bất ngờ đăng bài cầu cứu trên Weibo. Theo đó, cô hiện đang ở Pháp để tham dự Paris Fashion Week. Ekip của Vạn Thiên Huệ sau khi chụp ảnh cô tại sự kiện đã tạm đặt máy ảnh lên ghế để đổi thiết bị quay video ngắn. Tuy nhiên trong lúc này, 1 người Pháp đã tiến đến gần, lấy lý do nhờ ekip giúp chụp ảnh để phân tán sự chú ý, tạo điều kiện cho đồng bọn lấy trộm máy ảnh.

Nữ diễn viên đăng bài cầu cứu, bày tỏ mong muốn chỉ cần lấy lại thẻ nhớ: "Hãy đưa thẻ cho tôi, tôi tặng anh 2 chiếc máy ảnh". Chỉ riêng chiếc thẻ nhớ đã có giá trị hơn 10.000 tệ (38,7 triệu đồng). Sau khi phát hiện bị mất máy ảnh, cả ekip đã tìm kiếm các bụi cây quanh đó, hy vọng tên trộm sẽ vứt bỏ thẻ nhớ, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì.

Vạn Thiên Huệ cầu cứu khi bị mất máy ảnh ở Pháp trong chuyến công tác. Ảnh: Sina

Sự cố này gây thiệt hại rất lớn đến Vạn Thiên Huệ, bởi trong thẻ nhớ máy ảnh chưa toàn bộ dữ liệu công việc cô quay trong show diễn hôm qua, bao gồm ảnh xuất phát, ảnh sàn diễn, ảnh sản phẩm. Tất cả những dữ liệu này đều chưa được sao lưu, không thể làm lại được bởi show diễn đã kết thúc. Để tránh làm gián đoạn công việc của thương hiệu, cuối cùng nhóm đã phải khẩn trương mượn một chiếc máy ảnh ống kính tele khác để tiếp tục chụp ảnh, vớt vát lại phần nào thiệt hại.

Hiện tại, ekip của Vạn Thiên Huệ đã lên kế hoạch báo cảnh sát và cố gắng liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, do thiếu CCTV giám sát tại khu vực đó và thời gian xảy ra vụ việc quá nhanh nên việc điều tra tiếp tục gặp khó khăn. Sau khi Vạn Thiên Huệ cầu cứu, bài viết của cô đã nhanh chóng lọt hot search Weibo. Cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông cho nữ diễn viên lâm cảnh mất tài sản, mất hết dữ liệu công việc do trộm cắp ở nước ngoài.

Sự cố này gây thiệt hại rất lớn đến Vạn Thiên Huệ. Ảnh: Sina

Vạn Thiên Huệ sinh năm 1993 tại Giang Tô, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc kịch thuộc khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Sau khi ra trường, Vạn Thiên Huệ từng tham gia các hoạt động sân khấu, trong đó có vở Vua Lear của William Shakespeare. Tuy nhiên, con đường trở thành một diễn viên nổi tiếng của cô không thực sự bứt phá.

Bước ngoặt đến khi cô chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử và livestream năm 2021. Vạn Thiên Huệ hoạt động như một KOL và livestreamer, từng có những phiên bán hàng đạt doanh số hàng chục triệu nhân dân tệ và lượng người xem lớn. Chính danh tiếng trong lĩnh vực này giúp cô mở rộng phạm vi hoạt động sang thời trang và các sự kiện quốc tế.

Ảnh: Instagram

Vạn Thiên Huệ từng là diễn viên nhạc kịch trước khi chuyển sang làm KOL. Ảnh: Instagram

Không có tác phẩm điện ảnh nhưng Vạn Thiên Huệ là cái tên quen thuộc trên thảm đỏ LHP Cannes, dù theo hướng tiêu cực. Cô thường xuyên chiêu trò "phá lệ", không tuân thủ quy tắc trang phục cồng kềnh, hở bạo, tạo dáng quá lâu ở Cannes. Vào năm 2025, Vạn Thiên Huệ nấn ná tạo dáng quá lâu tại Cannes, khiến 4 bảo vệ phải thúc giục, mời ra khỏi thảm đỏ. Hành động này bị netizen Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ là chiêu trò câu view, thiếu ý thức, làm xấu mặt nghệ sĩ Cbiz khi không phải ngôi sao điện ảnh chính thống.

Về đời tư, Vạn Thiên Huệ ồn ào không kém khi kết hôn với nhạc sĩ Tam Bảo vào năm 2017. Tam Bảo sinh năm 1968, hơn cô đến 25 tuổi, từng có 1 cuộc hôn nhân với 3 con riêng. Vạn Thiên Huệ từng bị chỉ trích là "tiểu tam" trong chuyện tình này. Hiện nay, cô và chồng có 2 con, 1 trai 1 gái.

Ảnh: Instagram

Nhắc đến Vạn Thiên Huệ là nhắc đến những chiêu trò làm lố tại LHP Cannes, cùng vô số lần bị bảo vệ mời ra khỏi thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Sina