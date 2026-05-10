Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Danh Chơn và Nguyễn Thị Thanh Trúc

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 14, TPHCM phê chuẩn.

Theo điều tra, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường xác minh, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm cùng cháu K. là con riêng của Trúc. Trong thời gian sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng ngày 2/5, cháu K. bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng Trúc và Chơn không đưa đi cấp cứu kịp thời, khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể.

Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để phục vụ điều tra.