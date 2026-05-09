Thời gian này, những thông tin liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tới tử vong trong khu nhà trọ ở phường Phú Diễn (Hà Nội) đang là tâm điểm phẫn nộ của dư luận. Vào ngày 7/5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Tâm khai thời điểm sống chung với Nguyễn Minh Hiệp, bị can đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để người tình lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu. Tâm khai thêm trong một đêm, khi H. đi vệ sinh làm bẩn giường, Tâm và Hiệp đã gọi cháu dậy rồi có đánh cháu. Khi đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị Hiệp hành hạ, Tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, 2 bị can mới đưa nạn nhân đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., là con riêng của Tâm. Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3/2026.

Liên quan tới vụ việc, chia sẻ trên Người Lao Động, anh Mạnh - người sống trong khu trọ, cho biết thời gian gần đây, nhiều người trong khu trọ thường nghe tiếng trẻ con khóc lớn phát ra từ căn phòng 2 bị can sống nhưng nghĩ chỉ là chuyện gia đình nên không ai để ý.

"Có hôm nghe tiếng quát mắng rất to, rồi tiếng cháu khóc kéo dài. Nhưng họ sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm nên không ai nghĩ cháu bị bạo hành nghiêm trọng đến vậy" , anh Mạnh chia sẻ trên Người Lao Động.

Trong khi đó, một sinh viên năm nhất thuê trọ ở tầng trên ngay phía trên phòng của Tâm và Hiệp, đã có những chia sẻ vô cùng xót xa trên VnExpress. Cô nói chưa lần nào gặp bé gái 4 tuổi con của Tâm, nhưng tối nào cũng nghe tiếng khóc. Từ tháng 4, cô đã nghe tiếng chửi mắng xưng "mày tao và ép bé đọc chữ cái" đến khuya. Cuối tháng 4, tiếng khóc xuất hiện liên tục hơn. Cô sinh viên nghĩ đó là đứa trẻ lười học bị cha mẹ phạt. Sự thiếu gắn kết ở khu trọ cũng khiến cô không gõ cửa hỏi thăm.

Khi sự việc xảy ra với bé gái 4 tuổi, nữ sinh năm nhất đã vô cùng sốc và "tràn ngập cảm giác áy náy". "Nếu thời gian quay trở lại, khi nghe tiếng khóc bất thường tôi sẽ báo công an chứ không im lặng như lần này" , cô nói trên VnExpress.