Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bàng hoàng trước hàng loạt vụ việc liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em trong môi trường giáo dục mầm non. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh một cô giáo mầm non được cho là ra tay đánh trẻ ở một cơ sở mầm non ở Bắc Ninh khiến nhiều người phẫn nộ.

Xôn xao clip cô giáo mầm non lôi bé 22 tháng tuổi vào góc khuất camera an ninh, diễn biến sau đó càng xem càng phẫn nộ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong lớp học, khi các bé đang chơi đùa, cô giáo bất ngờ kéo một bé gái vào góc khuất khu vực quan sát của camera. Tuy không thấy rõ toàn bộ hình ảnh của cháu bé, nhưng tay cô giáo vẫn lọt vào khung hình, thể hiện hành động liên tục đánh vào người bé. Sau đó, cô giáo tiếp tục bế thốc bé lên, đưa sang một góc khác và có những hành động thô bạo khác.





Một số em nhỏ chứng kiến sự việc không khỏi bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt sợ hãi dõi theo. Những hình ảnh ấy khiến người xem không khỏi nghẹn lòng, đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp cũng như công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi phụ huynh của cháu bé kiểm tra camera lớp học. Quá bức xúc, người mẹ đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo. Theo chia sẻ từ tài khoản T.T – phụ huynh của cháu bé, sau khi vụ việc lộ ra, cô giáo đã chủ động nhắn tin xin lỗi và mong được bỏ qua. Trong tin nhắn, cô giáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái, biện minh rằng do mới vào nghề, thiếu kinh nghiệm, và đang gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân nên không kiểm soát được cảm xúc.





Tuy nhiên, phụ huynh của cháu bé khẳng định không thể chấp nhận lời xin lỗi, cho rằng không có lý do nào đủ để bao biện cho hành vi bạo hành trẻ nhỏ. Người mẹ cũng chia sẻ thêm, dù con chưa biết nói nhưng mỗi lần đến lớp đều sợ hãi, không dám bước vào – dấu hiệu rõ ràng cho thấy bé đã bị ảnh hưởng tâm lý.

Hiện vẫn chưa rõ nhà trường sẽ xử lý ra sao và phụ huynh đã báo cơ quan chức năng hay chưa. Song đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ em trong môi trường giáo dục mầm non.

“Không thể chấp nhận được! Trẻ con mới chỉ hơn 1 tuổi mà nỡ lòng nào ra tay như vậy. Làm giáo viên mà không có có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và yêu thương trẻ thì tốt nhất đừng bước chân vào nghề này!”. tà khoản G.A chia sẻ.

"Xem clip mà tim thắt lại. Cứ nghĩ đến con mình cũng ở độ tuổi đó, đang đi lớp được mấy ngày mà lo lắng quá. Lý do mới vào nghề, thiếu kinh nghiệm không thể là cái cớ để bạo hành trẻ em. Không kiểm soát được cảm xúc thì không xứng đáng đứng lớp.”, một tài khoản khác bình luận.

Nhiều người cũng kêu gọi cần phải siết chặt hơn nữa công tác tuyển dụng và đào tạo giáo viên mầm non, tăng cường giám sát bằng hệ thống camera và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ.