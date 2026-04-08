Gần đây, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin bé trai 11 tuổi ở thôn Thanh Lương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh bị bố đẻ bạo hành bằng dây điện.

Bài đăng kèm theo nhiều hình ảnh cho thấy vùng chân và mông của cháu có dấu hiệu bầm tím, sưng nề, xuất hiện các vết lằn dài nghi do bị đánh. Đáng chú ý, một bức thư tay được cho là của cháu gửi mẹ cũng lan truyền rộng rãi, thể hiện tâm trạng sợ hãi, buồn bã và mong muốn được về sống cùng mẹ.

Hình ảnh vùng chân và mông của cháu Hiếu với nhiều vết thâm tím.

"Mẹ ơi con buồn lắm. Khi đi học về ông bà toàn bắt con trông em thôi, con muốn đi chơi một chút cũng không được. Ngày nào con cũng phải trông em, không có thời gian để làm bài tập về nhà. Con toàn bị đứng trước lớp vì không làm bài tập. Đến lúc về nhà con lại bị bố đánh bằng dây điện, con sợ lắm. Con nhớ mẹ và chị, con muốn về ở cùng mẹ và chị Trang".

Trước thông tin trên, Công an xã Kép, tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh.

Cơ quan công an xác định cháu bé trong vụ việc là Dương Minh Hiếu (SN 2015, trú tại thôn Thanh Lương, xã Kép).

Bức thư cháu Hiếu gửi mẹ được chia sẻ trên mạng.

Công an xã đã mời cháu Hiếu, người giám hộ là anh Đồng Bá Thành (SN 1989, trú tại thôn Bằng, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh; anh trai ruột của mẹ cháu) cùng các cá nhân liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, cháu Hiếu cho biết cách đây khoảng 2 tuần, cháu bị bố đẻ là anh Dương Văn Minh đánh vào mông 2-3 lần. Theo lời Hiếu, nguyên nhân xuất phát từ việc cháu mải chơi điện thoại, lười học, kết quả học tập sa sút và bị giáo viên phản ánh về gia đình.

Cháu Hiếu cũng cho biết, do bức xúc trước việc con học hành đi xuống, anh Minh đã đánh con với mục đích răn dạy. Sau đó, cháu đã kể lại sự việc với mẹ là chị Đồng Thị Nụ (đang lao động ở nước ngoài, đã ly hôn với anh Minh từ năm 2019).

Trong quá trình làm việc, cháu thừa nhận bản thân còn thiếu sót trong học tập và không có đề nghị xử lý đối với hành vi của bố.

Cháu Dương Minh Hiếu cùng người bác ruột làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Kép)

Làm việc với cơ quan công an, anh Dương Văn Minh cho biết không có ý định bạo hành con. Tuy nhiên, do nóng giận trước việc con ham chơi, học tập kém nên đánh con để răn dạy.

Anh Minh cũng thừa nhận hành vi của mình là chưa phù hợp, đồng thời cam kết thời gian tới sẽ thay đổi phương pháp giáo dục, không sử dụng bạo lực nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ.

Anh Dương Văn Minh tường trình về việc đánh con trai. (Ảnh: Công an xã Kép)

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.