Xôn xao chuyện phụ huynh góp ý về việc tổ chức Trung thu liền bị xoá khỏi nhóm chat: Đọc tin nhắn mới bất ngờ

Ý kiến về việc tổ chức Trung thu cho các con liền bị "đuổi" khỏi nhóm chat chung của lớp - Đây là câu chuyện được một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ đang thu hút sự chú ý cùng những ý kiến trái chiều.

Bà mẹ này cho biết, mọi chuyện bắt đầu khi trưởng ban phụ huynh kêu gọi ủng hộ cho các con ăn liên hoan Trung thu vì chưa có quỹ. Có 7/40 phụ huynh ủng hộ (góp tiền, bánh kẹo…). Chị không có ý kiến gì vì cho rằng không nên áp đặt trẻ con bằng tư tưởng người lớn

Sau đó, trưởng ban phụ huynh thông báo hoãn do bão. Không ai trong nhóm có ý kiến gì. 2 tiếng sau, có phụ huynh thắc mắc lý do hoãn liên hoan thì được trả lời: Do có công văn. Người kia cho rằng: Đi học bình thường thì tổ chức bình thường trong phạm vi lớp vẫn ổn, và dành thời gian trò chuyện để các con biết chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc này, bà mẹ nói trên quyết định nêu ý kiến.

Tin nhắn bà mẹ gửi vào nhóm chung

Chị viết: "Hôm qua mình cho con mình xem clip bão lụt và hỏi ý kiến thì nó tự đồng ý không ăn liên hoan, dành tiền ủng hộ các bạn nhỏ đang bị lũ lụt. Các bố các mẹ tự hỏi ý kiến con mình xem các con muốn thế nào ạ. Quan điểm cá nhân mình là không can thiệp nhưng phải định hướng cho con. Cái cần dạy nhất là biết yêu thương san sẻ với người khác.

Hà Nội có cây đổ người mất. Quận Ba Đình ngay Phúc Xá, Tân Ấp nước ngập đi sơ tán sao lại không ảnh hưởng? Chưa kể các bạn trong lớp nhỡ có bạn nào nhà ngập? Có bạn nào ông bà họ hàng ở quê cũng đang trong vùng bão lũ?".

Bà mẹ cho biết, sau đó trưởng ban khoá nhóm, xoá hết tin nhắn từ đoạn tranh cãi tổ chức trung thu, thu hồi ảnh trang trí lớp…

"Trưởng ban báo cáo sự việc nội dung ra sao với cô giáo tôi không hề biết. Nhưng hôm sau cô gọi tôi lên gặp, bảo tôi thoát nhóm của phụ huynh đi sau này họp đầu năm xong rồi thêm vào lại sau! Tôi trình bày quan điểm ngay là tôi không sai gì tại sao phải thoát?

Hai vị phụ huynh cãi nhau hăng nhất kia đã nghe lời cô tự thoát ra! Tôi vẫn ở trong đó thì 9h06p tối, chị trưởng ban xoá tôi ra khỏi nhóm lớp! 9h14p tôi nhắn riêng chị đó hỏi lý do. Đến hôm nay tin nhắn này vẫn chưa được trả lời. Tôi có hỏi các vị phụ huynh khác thì thời điểm tôi bị xoá mọi người vẫn ở trong đó", bà mẹ kể.

Chị cho biết thêm, sau khi phản ánh sự việc trên mạng xã hội, lần lượt các phụ huynh khác cũng bị xoá "để hợp thức hoá việc lớp xoá tất cả chứ đâu riêng tôi".

Được biết, sau đó bà mẹ đã đến trường theo lời hẹn của trưởng ban, tuy nhiên có đến 4 người trong ban phụ huynh và cả cô giáo chủ nhiệm ngồi đợi. Chị không đồng ý nói chuyện với những người không liên quan và không hề có hẹn gặp. Chị mời họ đi chỗ khác để nói chuyện với chị trưởng ban và cô giáo nhưng họ không đồng ý nên chị đi về.

"Các chị bảo muốn giải quyết nội bộ, thân tình! Tôi không đồng ý cách giải quyết trên tinh thần thiếu tôn trọng như vậy", bà mẹ nói. Được biết, chị sẽ có cuộc hẹn tiếp theo với hiệu trưởng và trưởng ban phụ huynh.

Tranh luận

Câu chuyện của phụ huynh nói trên nhận về nhiều ý kiến. Đa phần cho rằng, các con không chơi dịp này còn dịp khác, nhưng không thể dạy trẻ thành đứa trẻ vô cảm.

"Biết là nếu không được tổ chức Trung thu các con sẽ rất buồn. Bé nhà mình hôm thứ 6 về bảo là "Mẹ ơi năm nay sẽ không làm Trung thu trên lớp vì đang bão lụt mẹ à". Tuy nhiên, mình có thể giải thích và cho con xem tin tức để con hiểu hơn vì sao.

Trung thu năm nào cũng có, năm nào cũng làm từ trường cho đến nhà riêng rồi phố phường, thậm chí cả cơ quan bố mẹ nữa. Tại sao chỉ 1 năm bị bão lũ, người thì chết người thì còn đang giành giật lại sự sống trong bệnh viện, chúng ta chỉ nghỉ 1 năm để đồng cảm hơn với họ mà cứ phải đặt quá nặng vấn đề lên như vậy. Giờ trẻ con thông minh và nhạy bén lắm. Nói là các con sẽ hiểu và thậm chí còn đồng cảm hơn người lớn nhiều", một phụ huynh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, họ đã từng làm trong ban phụ huynh nhưng chưa bao giờ thấy có hành động lạm quyền và thiếu tôn trọng phụ huynh như thế này. Nhóm phụ huynh cũng cần có sự bình đẳng, dân chủ, để mọi ý kiến đều phải được lắng nghe. Việc bất đồng quan điểm là chuyện không hiếm, hành động thẳng tay xoá khỏi nhóm chung là "ngáo quyền lực", đặc biệt khi người khác bày tỏ ý kiến một cách lịch sự, không gây hấn.

Luồng ý kiến ngược lại thì cho rằng, tổ chức Trung thu đơn giản cũng chấp nhận được. Mọi người trong nhóm cũng nói chỉ tổ chức đơn giản, như trường con họ cũng làm tiệc nhỏ tại lớp, còn kêu gọi các con ủng hộ quần áo, sách vở cũ, đồ dùng học tập, các con cũng hiểu được là cần chia sẻ.

"Trẻ em vùng lũ thiệt thòi. Còn ở mình không lũ thì cứ để các con vui trung thu. Tổ chức gói gọn trong lớp. Ai không muốn cho con tham gia thì không tham gia. Lớp con mình không mua đèn lồng để trích tiền ấy ra ủng hộ. Người lớn buồn còn trẻ con biết buồn là gì đâu, được ăn được chơi là vui rồi", một người góp ý.

Trước quan điểm này, bà mẹ giải thích chị không hề ý kiến có nên tổ chức hay không. Ai thích ăn cứ ăn.

"Em biết dạy con là quan điểm mỗi nhà, có nhà theo kiểu trẻ con chưa biết gì thôi cứ để các bạn ý sống vô tư. Nên em mới không ý kiến và em còn hỏi trước con em là có thể mẹ sẽ đón con về không ăn ở lớp! Nhưng lớp ít người đóng góp, có 7/40 thôi nên hoãn! Chứ không phải do em ý kiến mà hoãn!", chị nói.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý.