Xôn xao câu chuyện học sinh "bĩnh" ra quần vì quy định "vào tiết học là không ra ngoài": Kỷ luật là tốt nhưng đừng cứng nhắc!

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước câu chuyện được một phụ huynh chia sẻ. Theo đó, trong giờ học, giáo viên đã nhắn tin thông báo cho gia đình về việc học sinh đi vệ sinh ra quần. Lý do là bởi cô giáo từ đầu năm đã quán triệt với các bạn học sinh trong lớp về việc giờ ra chơi phải xử lý hết các "công việc riêng", vào lớp là không ra ngoài nữa. Chính quy định này đã dẫn đến sự cố không mong muốn.

Người mẹ khi biết tin đã rất bức xúc. Chị cho biết, bà sẽ đến đón cháu ngay nhưng đồng thời cũng hỏi rõ quy định "không đi vệ sinh trong giờ học" là do nhà trường hay cô giáo đặt ra.

Không chỉ người mẹ này mà nhiều cư dân mạng khi biết câu chuyện cũng để lại những bình luận không đồng tình. Một tài khoản nhận định: "Cô giáo đang quá cứng nhắc. Luật gì cũng không bằng con người được. Việc gì cũng phải linh hoạt. Ví dụ giờ ra chơi các con không buồn đi vệ sinh, đến giờ học mới buồn thì làm như nào? Nó là nhu cầu bình thường của con người, đâu phải cỗ máy mà lập trình chính xác giờ đi vệ sinh được".

Bình luận này nhận được nhiều ý kiến tán thành.

Tin nhắn thông báo của giáo viên

Ranh giới giữa nguyên tắc và thực tế sinh lý

Thực tế, việc thiết lập nội quy là cần thiết để rèn luyện nếp sống và tính kỷ luật, tránh tình trạng học sinh lấy cớ ra ngoài làm việc riêng gây gián đoạn mạch bài giảng. Thế nhưng, đối với lứa tuổi tiểu học, hệ bài tiết của các em vốn chưa hoàn thiện và có độ nhạy cảm khác biệt hoàn toàn so với người lớn.

Những tình huống "khẩn cấp" thường xảy ra bất ngờ, đôi khi vượt ngoài khả năng kiểm soát của trẻ dù trước đó đã đi vệ sinh vào giờ giải lao. Việc buộc trẻ phải lựa chọn giữa việc tuân thủ quy định và nhu cầu tự nhiên của cơ thể không chỉ gây ra những rắc rối về vệ sinh mà còn vô tình đẩy trẻ vào tình thế nguy hiểm cho sức khỏe.

Đáng lo ngại hơn cả bộ quần áo lấm bẩn chính là sự tổn thương tinh thần mà trẻ phải đối mặt. Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, trẻ đã bắt đầu có ý thức rõ rệt về cái tôi và sự xấu hổ trước đám đông.

Một sự cố nhạy cảm xảy ra ngay tại lớp có thể khiến trẻ mặc cảm, trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc và hình thành nỗi sợ đến trường kéo dài. Kỷ luật chỉ thực sự mang tính giáo dục khi nó đi đôi với sự thấu cảm, thay vì biến nội quy thành những rào cản lạnh lùng khiến trẻ cảm thấy nhu cầu tối thiểu của mình bị chối bỏ.

Sự cố này là lời nhắc nhở cần thiết về việc điều chỉnh những quy định học đường sao cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là dạy trẻ cách tự tin và cảm thấy được bảo vệ ngay trong chính ngôi trường của mình.

Những quy tắc cứng nhắc cần được thay thế bằng một môi trường linh hoạt hơn, nơi giáo viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong những tình huống đặc biệt.

Chỉ khi những nhu cầu tối thiểu được lắng nghe và xử lý một cách văn minh, sợi dây liên kết giữa gia đình và nhà trường mới thực sự trở nên bền chặt và nhân văn.