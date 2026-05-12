"Mình có kỹ tính quá không?" - câu hỏi của một bà mẹ trẻ ở Hà Nội mới đây đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội chỉ từ một thói quen rất quen thuộc trong nhiều gia đình Việt: đàn ông cởi trần ở nhà. Người mẹ chia sẻ rằng trong nhà hiện có chồng và em trai chồng sống cùng. Cả hai đều có thói quen "về tới nhà là cởi áo". Điều khiến cô băn khoăn là gia đình có bé gái 5 tuổi.

"Ngày xưa thời ông bà chú bác thì thấy việc này bình thường, nhưng giờ mình cứ thấy nó sao sao", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút bình luận với rất nhiều góc nhìn khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Bình thường hay bất thường?

Có người cho rằng đây chỉ là chuyện rất bình thường, không nên quá nhạy cảm. Đàn ông cởi trần ở nhà vốn là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt từ trước tới nay, nhất là vào mùa nóng. Một người mẹ chia sẻ chồng cô quanh năm mặc quần đùi, cởi trần trong nhà và các con đã quen với điều đó từ bé nên không thấy có gì bất thường.

Nhưng cũng có không ít phụ huynh, đặc biệt là các gia đình có con gái, nói rằng họ cảm thấy không thoải mái với cảnh đàn ông thường xuyên cởi trần trong không gian sinh hoạt chung.

Một bà mẹ kể rằng bố cô ngày xưa dù nóng mấy cũng không bao giờ cởi trần trước mặt người khác, nên lớn lên cô tự nhiên hình thành cảm giác việc đó hơi xuề xòa. "Nhà mình có con gái nên chồng mình gần như không cởi trần. Nếu nóng quá thì chỉ lúc đi tắm xong vài phút rồi mặc áo lại ngay", cô nói. Không ít người cũng cho biết họ không cấm tuyệt đối, nhưng muốn người lớn giữ ý hơn khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc có người khác giới cùng sống chung.

Bên dưới cuộc tranh luận về chuyện cởi trần, rất nhiều cha mẹ bắt đầu nói đến câu chuyện giáo dục giới tính và ranh giới cá nhân cho trẻ nhỏ. Một người mẹ có hai con gái cho biết cô chọn cách giải thích rõ với con rằng cơ thể nam và nữ có sự khác nhau, đồng thời dạy con từ nhỏ về khái niệm vùng riêng tư và quyền được cảm thấy không thoải mái.

"Con gái mình từng hỏi tại sao bố và anh trai được cởi áo còn mẹ thì không. Mình nhân cơ hội đó để giải thích luôn về cơ thể, về vùng kín và việc tôn trọng cơ thể người khác", cô kể. Một số phụ huynh khác cho rằng điều quan trọng không phải là cấm cởi trần, mà là cách người lớn ứng xử trong gia đình để trẻ hiểu về sự tôn trọng không gian chung. Cái cần dạy là phân biệt đâu là vùng riêng tư, đâu là hành vi không phù hợp.

Có thể thấy, mỗi gia đình sẽ có một văn hóa riêng, không thể áp đặt hoàn toàn đúng hay sai. Điều quan trọng là các thành viên có cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và thống nhất với nhau hay không. Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 4-6 tuổi, đây cũng là giai đoạn bắt đầu nhận thức rõ hơn về giới tính và sự khác biệt cơ thể.

Vì vậy, thay vì né tránh hoặc tranh cãi gay gắt, cha mẹ có thể xem những tình huống rất đời thường như thế này là cơ hội để trò chuyện với con về cơ thể, sự riêng tư và giới hạn cá nhân một cách tự nhiên. Như 1 bình luận khiến nhiều người đồng tình nhất dưới bài đăng: "Không phải chuyện cởi trần đúng hay sai. Chỉ là trong một gia đình, ai cũng nên học cách để người khác cảm thấy dễ chịu khi sống cùng mình".

Theo bạn, người lớn là nam giới có nên cởi trần trong nhà không?