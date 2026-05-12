Vụ nữ sinh lớp 7 ở Quảng Trị bị đánh hội đồng: Có 1 chi tiết nhiều cha mẹ quên dạy con nhưng lặp đi lặp lại ở rất nhiều vụ bạo lực

Một nữ sinh lớp 7 của trườngTH&THCS Bùi Dục Tài (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang phải điều trị tại bệnh viện sau vụ việc bị đánh hội đồng. Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn, một nhóm học sinh đã hẹn nữ sinh này ra khu vực vắng người. Tại đây, em bị khoảng 4-5 nữ sinh dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Toàn bộ sự việc còn bị quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội.

Lãnh đạo các trường liên quan cho biết đang phối hợp với gia đình và địa phương để xác minh, xử lý vụ việc. Nhưng phía sau vụ việc ấy, có một điều mà nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cha mẹ cần đặc biệt lưu ý: rất nhiều vụ bạo lực học đường hiện nay đều bắt đầu bằng một "cuộc hẹn".

Tín hiệu cần cảnh giác!

Chi tiết rất quen thuộc: các em đã "hẹn nhau ra đoạn đường vắng để giải quyết mâu thuẫn" này xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều vụ bạo lực học đường. Không còn là những xô xát bộc phát trong lớp học, nhiều nhóm học sinh giờ đây chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc nhờ bạn bè trung gian hẹn riêng nạn nhân ra nói chuyện. Địa điểm thường là nơi vắng người như bãi đất trống, con hẻm nhỏ, công viên ít người, sân sau trường… hoặc thậm chí là nhà vệ sinh, cầu thang bộ, góc khuất trong trường học.

Nhiều đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng bạn chỉ muốn “nói chuyện cho rõ”, hoặc vì sĩ diện, sợ bị cho là nhát nên vẫn đi một mình. Nhưng khi đến nơi, các em mới nhận ra mình đang bị nhiều người chờ sẵn.

"Hẹn ra nói chuyện" đã trở thành tín hiệu nguy hiểm mà phụ huynh cần dạy con nhận diện sớm.

"Không có cuộc nói chuyện hòa bình nào phải diễn ra ở nơi kín đáo hay vắng người. Nếu đối phương thật sự muốn giải quyết mâu thuẫn, các em có thể nói ngay tại trường, trước mặt giáo viên hoặc ở nơi công khai", một người cảnh báo. Điều đáng tiếc là nhiều gia đình vẫn chỉ dặn con đừng đánh nhau nhưng lại quên dạy con kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bạo lực.

Thực tế, một đứa trẻ biết tránh nguy hiểm không phải là yếu đuối. Ngược lại, đó là kỹ năng sống rất quan trọng.

Cha mẹ cần nói rõ với con rằng:

Nếu đang có mâu thuẫn với bạn bè mà bị hẹn ra nơi vắng, tuyệt đối không đi một mình.

Nếu bị yêu cầu ra nhà vệ sinh nói chuyện, ra cầu thang gặp chút sau giờ học... hãy xem đó là dấu hiệu cần cảnh giác.

Con có quyền từ chối, bỏ đi hoặc báo ngay cho giáo viên, phụ huynh. Khi cảm thấy bất an, đừng cố tự giải quyết để chứng tỏ bản thân gan hay không sợ ai.

Nhiều phụ huynh thường lo con mình trở thành người bắt nạt người khác, nhưng đôi khi lại quên rằng có những đứa trẻ rất hiền, rất cả tin và dễ trở thành nạn nhân chỉ vì không biết cách nói không.

Tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là "mách lẻo"

Dĩ nhiên, không có một công thức nào có thể giúp cha mẹ ngăn chặn hoàn toàn bạo lực học đường. Có những vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn rất nhỏ, có khi chỉ từ một ánh nhìn, một câu nói trên mạng xã hội hay một lần hiểu lầm trong lớp học. Nhưng giữa rất nhiều điều không thể kiểm soát, việc dạy con biết cảnh giác và tự bảo vệ mình chưa bao giờ là thừa.

Một đứa trẻ thông minh không phải là đứa luôn lao vào đối đầu để chứng minh mình mạnh mẽ mà là đứa biết nhận ra nguy hiểm và tìm cách bảo vệ bản thân đúng lúc.

Nếu cảm thấy bất an, hãy gọi điện cho cha mẹ, báo giáo viên chủ nhiệm hoặc một người lớn đáng tin cậy ngay lập tức. Đặc biệt, hãy dạy con rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là mách lẻo, càng không phải hèn nhát.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên chú ý những thay đổi nhỏ ở con như: tự nhiên lo lắng trước giờ đến trường, né tránh nhắc đến bạn bè, xin nghỉ học bất thường, hay thường xuyên kiểm tra điện thoại với vẻ căng thẳng. Đó có thể là dấu hiệu con đang bị đe dọa, bị cô lập hoặc bị gây áp lực mà không dám nói ra.

Điều quan trọng nhất vẫn là tạo cho con cảm giác: dù xảy ra chuyện gì, con cũng có thể quay về kể với cha mẹ mà không bị trách mắng ngay lập tức. Nhiều đứa trẻ im lặng chỉ vì sợ bị la rằng ai bảo con gây chuyện trước, sao không biết tránh, sao yếu đuối vậy. Nhưng trong những lúc ấy, điều con cần nhất đôi khi chỉ là một người lớn bình tĩnh đứng về phía mình.

Bạo lực học đường có thể đến từ nhiều nguyên nhân và dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nếu một đứa trẻ được trang bị kỹ năng nhận diện nguy hiểm, biết nói không, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và biết rằng mình luôn có gia đình phía sau, các em sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để tự bảo vệ mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.