Xôn xao ảnh "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung mang bầu?

Mạng xã hội xứ Hàn mới đây đã được một phen chấn động khi loạt ảnh một cô gái có gương mặt giống hệt Kim Yoo Jung đang hạnh phúc khoe bụng bầu được lan truyền rộng rãi. Khán giả không khỏi bàng hoàng vì "em gái quốc dân" vốn vẫn đang bận rộn với các dự án phim ảnh và xuất hiện với vòng eo con kiến cách đây không lâu. Nhiều người tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên sinh năm 1999?".

Tuy nhiên, đằng sau sự ngỡ ngàng này là một câu chuyện "dở khóc dở cười" về sức mạnh di truyền của một gia đình cực phẩm. Chủ nhân của những bức ảnh mang thai gây bão thực chất là Kim Yeon Jung – chị gái ruột của Kim Yoo Jung. Sở dĩ có sự nhầm lẫn tai hại này là bởi Kim Yeon Jung sở hữu những đường nét thanh tú, đôi mắt biết cười và thần thái y hệt em gái, từng được cư dân mạng gọi là "chị em sinh đôi".

Bức ảnh cô gái có gương mặt giống hệt Kim Yoo Jung mang thai khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh: Xports News

Ngay từ khi chưa bước chân vào giới giải trí, Kim Yeon Jung đã nổi tiếng vì vẻ đẹp không thua kém bất kỳ idol hay diễn viên nào. Ở những góc nghiêng hay khoảnh khắc cười tươi, việc nhận nhầm giữa hai chị em là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với những ai không theo dõi sát sao gia đình họ. Bản thân Kim Yeon Jung cũng là 1 diễn viên. Cô từng tham gia bộ phim web-drama Crushes: Special Edition và nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc rạng rỡ.

Sau khi biết được sự thật, cộng đồng mạng thay vì hoang mang đã chuyển sang gửi lời chúc phúc nồng nhiệt cho chị gái Kim Yoo Jung. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước bộ gen "vàng" của gia đình nhà họ Kim: "Gen nhà này đỉnh thật sự, nhìn chị gái mà tôi cứ ngỡ Yoo Jung đang đóng phim về bà bầu", "Mẹ bầu xinh đẹp quá, chắc chắn em bé sau này cũng sẽ là một cực phẩm nhan sắc"...

Ảnh: X

Kim Yeon Jung - Kim Yoo Jung cách nhau 3 tuổi nhưng giống nhau như chị em sinh đôi. Ảnh: X

Trong khi chị gái đang tận hưởng thiên chức làm mẹ, Kim Yoo Jung vẫn đang miệt mài khẳng định vị thế "Nữ hoàng màn ảnh thế hệ mới". Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và kỹ năng diễn xuất độ chín, cô nàng vẫn là gương mặt được các đạo diễn và nhãn hàng săn đón hàng đầu. Việc chị gái mang thai cũng đồng nghĩa với việc Kim Yoo Jung sắp sửa lên chức dì út. Người hâm mộ đang rất mong chờ khoảnh khắc nữ diễn viên xinh đẹp bồng bế cháu trên tay, chắc chắn đó sẽ là một khung hình gây bão mạng trong tương lai.

Kim Yeon Jung sinh năm 1996, được công chúng biết đến nhờ là chị ruột của nữ diễn viên Kim Yoo Jung. Không kém cạnh em gái, cô cũng sở hữu nhan sắc hơn người và vóc dáng cao ráo. Tuy nhiên, Kim Yeon Jung chỉ "dạo chơi" với điện ảnh chứ không đóng nhiều phim như em gái. Đến tháng 11/2023, cô kết hôn với bạn trai không phải người nổi tiếng. Theo lời của Kim Yeon Jung, chỉ còn 49 ngày nữa là em bé sẽ chào đời, đem đến niềm hạnh phúc không gì sánh được cho gia đình đôi bên.

Kim Yeon Jung có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, từng tham gia đóng phim. Ảnh: Instagram

Cô kết hôn từ tháng 11/2023 và hiện đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Ảnh: X

Nguồn: Xports News



