Mối quan hệ giữa Kim Yoo Jung và các đồng nghiệp nam từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, tờ TVReport trong chiều 4/12 đưa tin, Kim Yoo Jung và tài tử Kim Do Hoon vừa dính nghi vấn hẹn hò, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Được biết, tin đồn tình cảm của 2 nghệ sĩ xuất phát từ 1 đoạn video hậu trường được đăng lên kênh YouTube chính thức của nền tảng phát trực tuyến TVING. Trong video, Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon gây chú ý với hàng loạt tương tác đầy tình tứ, thân mật, khiến công chúng liên tưởng ngay tới 1 cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng. Ngoài ra, mỹ nam họ Kim còn để lộ khoảnh khắc được cho là "liếc mắt đưa tình" với sao nhí 1 thời.

2 nghệ sĩ có nhiều tương tác thân mật trong 1 video hậu trường mới đây

Không chỉ trao nhau cái ôm đầy tình cảm, Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon còn không ngần ngại dựa sát rạt vào đối phương 1 cách tình tứ trước ống kính

Kim Do Hoon lộ khoảnh khắc giống như đang "liếc mắt đưa tình" với bạn gái tin đồn họ Kim

Chưa dừng lại ở đó, 2 nghệ sĩ còn dành cho đối phương những lời chia sẻ đáng ngờ. Khi được hỏi về Kim Do Hoon, Kim Yoo Jung không ngần ngại dành cho đàng trai loạt lời khen "có cánh": "Anh ấy vô cùng dí dỏm. Anh ấy giúp bầu không khí ở trường quay trở nên tươi sáng hơn. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi anh Do Hoon xuất hiện trên phim trường".

Trong khi đó, Kim Do Hoon gửi tới bạn gái tin đồn 1 thông điệp gây xôn xao: "1 trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định tham gia bộ phim Dear X ngay lập tức là do có Yoo Jung đóng chính. Kim Yoo Jung đã thể hiện vai diễn Ah Jin rất hoàn hảo. Kim Yoo Jung đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên phim trường. Và tôi cũng thấy rất vui khi được quay phim cùng cô ấy".

Từ màn tương tác đầy thân mật cùng những lời chia sẻ ngọt ngào dành cho đối phương mới đây, Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon đã ngay lập tức dính nghi vấn "phim giả tình thật". 2 nghệ sĩ còn được cho là đang đắm chìm trong mối tình nồng thắm.

Nghi vấn Kim Yoo Jung hẹn hò Kim Do Hoon đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á mới đây

Đây không phải lần đầu Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon dính tin đồn nên duyên ngoài đời thật. Hồi tháng 9 năm nay, trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam đã lan truyền bức ảnh nghi 2 diễn viên đi du lịch, tận hưởng những phút giây hẹn hò hạnh phúc ở Nha Trang. Từ đây, 2 nghệ sĩ liền dính ngay nghi vấn yêu đương bí mật.

Ngay sau khi tin đồn Kim Yoo Jung hẹn hò Kim Do Hoon phủ sóng truyền thông, công ty quản lý của 2 nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Đại diện cho biết 2 ngôi sao đi du lịch cùng đoàn phim sau khi quay xong Dear X chứ không có chuyện họ hẹn hò riêng tư.

Bất chấp việc Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon ra sức chối đây đẩy mối quan hệ, người hâm mộ vẫn tiếp tục "đào xới" lên loạt bằng chứng "lovestagram" cho thấy 2 nghệ sĩ trẻ dường như đang "mập mờ" với nhau. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng những bằng chứng này vẫn chưa đủ sức nặng để kết luận Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon "phim giả tình thật".

Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon được bắt gặp ở sân bay Cam Ranh, khiến netizen dậy sóng

Người hâm mộ quyết "dí" cặp đôi tin đồn khi tiếp tục soi ra thêm 1 số "lovestagram" của 2 diễn viễn 9X. Nhưng nhiều khán giả phản bác lại rằng, những bằng chứng này chưa đủ sức thuyết phục

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Hàn khi mới 4 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhí ăn khách nhất xứ kim chi sau khi xuất hiện ở loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Dongyi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,… Những năm gần đây, Kim Yoo Jung có nhiều vai diễn thành công, gây tiếng vang giúp địa vị trong làng giải trí của cô ngày càng được củng cố, đồng thời thoát mác diễn viên nhí.

Trong khi đó, Kim Do Hoon sinh năm 1998, học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang. Anh từng tham gia 1 số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật,... nhưng với vai trò khá nhỏ. Phải tới vai diễn gây ấn tượng mạnh trong Moving, Kim Do Hoon mới nhận được sự yêu thích từ công chúng và sự công nhận từ giới chuyên môn.