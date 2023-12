"Xoay nắp" đồ uống TH, trúng 14 lượng vàng cùng hàng ngàn quà tặng đón năm mới khởi sắc

Mở vận may với giải thưởng lớn



Là chương trình khuyến mại được Tập đoàn TH tổ chức vào dịp Tết đến - xuân về, chương trình "Xoay nắp đón Tết sang - Khởi sắc xuân ngập tràn" dành cho Tết 2024 có thể lệ tham gia cực kỳ đơn giản và cơ hội trúng giải 14 lượng vàng và hàng ngàn giải thưởng có giá trị, bắt đầu từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 28/02/2024.

Những phần quà giá trị dành cho khách hàng tham gia chương trình "Xoay nắp đón Tết sang - Khởi sắc xuân ngập tràn"

Theo đó, khi mua các sản phẩm nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, trà tự nhiên TH true TEA, nước trái cây tự nhiên TH true JUICE và nước gạo rang TH true RICE có tem khuyến mãi trên màng co lốc, khách hàng chỉ cần bóc màng co, lấy mã dự thưởng ở mặt trong màng co lốc và tham gia bằng 1 trong 2 cách sau:



Cách 1: Quét QR code hoặc truy cập https://promotion.thbeverage.vn/ để nhập mã dự thưởng

Cách 2: Nhắn tin theo cú pháp: TH [Mã dự thưởng] đến tổng đài 6058 (1.000đ/ tin nhắn)

Với mong muốn mang một mùa Tết đầy đủ và sung túc tới các khách hàng, chương trình "Xoay nắp đón Tết sang - Khởi sắc xuân ngập tràn" hứa hẹn sẽ đem đến những phần quà giá trị và thiết thực như 14 lượng vàng dành cho 14 khách hàng may mắn nhất, cùng 1000 thùng trà tự nhiên TH true TEA vốn được lòng giới trẻ nhờ hương vị thanh mát, ngọt thơm, tốt cho sức khỏe từ những lá trà tinh tuyển.

Đồ uống tốt cho sức khỏe – Món quà năm mới đầy ý nghĩa

Bộ sản phẩm Đồ uống TH gồm: Trà tự nhiên TH true TEA, Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, Nước gạo rang TH true RICE và Nước trái cây tự nhiên TH true JUICE với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, được tuyển chọn từ những nguyên liệu cao cấp, được khoác lên "giao diện" mới với bao bì đẹp, trang trọng cho dịp Tết Nguyên Đán 2024. Đặc biệt hơn, những sản phẩm này chứa đựng "mã dự thưởng" may mắn,sẽ không chỉ là sự lựa chọn phù hợp cho cả gia đình, mà cũng rất thích hợp để trở thành món quà Tết ý nghĩa, trao đi thông điệp về sức khỏe và ước vọng về một năm mới khởi sắc.

Các sản phẩm TH được khoác lên mình "giao diện mới" tràn ngập sắc xuân, đem không khí Tết tới mọi nhà

Trong đó, bộ đôi Trà tự nhiên TH true TEA hương vị trà xanh vị chanh tự nhiên và trà Ô long tự nhiên với công thức kết hợp lá trà đặc sản tinh túy từ những vùng nguyên liệu nổi tiếng của Việt Nam với nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An) được xử lý với công nghệ siêu lọc hàng đầu thế giới từ lâu đã được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng. Không chỉ có hương vị đậm trà thơm mát, sảng khoái, sản phẩm trà xanh vị chanh tự nhiên cung cấp EGCG và các hoạt chất chống oxy hóa dồi dào cùng các axit amin có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường miễn dịch. Còn TH true TEA Trà Ô long tự nhiên cung cấp các polyphenol giúp chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.



Bên cạnh đó, sản phẩm nước gạo TH true RICE cùng hai hương vị gạo rang và gạo lứt đỏ chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các "tín đồ" healthy trong ngày Tết. Sản phẩm hoàn toàn không chứa đường tinh luyện mà mang vị ngọt tự nhiên từ thành phần gạo đặc sản được Tập đoàn TH trồng tại Thái Bình và Nghệ An với quy trình chuẩn, sạch. Không cholesterol, ít gây béo, cung cấp nguồn dưỡng chất lành mạnh cùng Vitamin nhóm B và E hỗ trợ giữ dáng, đẹp da, TH true RICE là thức uống phù hợp để gia đình "giải ngấy" trên bàn tiệc dịp cuối năm.

TH true JUICE milk được ra đời từ sự kết hợp dưỡng chất từ dòng sữa tươi sạch từ trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH cùng nguồn vitamin dồi dào của trái cây tự nhiên

Thời điểm cuối năm cũng là dịp nhiều người bận rộn với hàng loạt hoạt động chuẩn bị cho năm mới. Một chai sữa nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk dồi dào năng lượng đến từ dưỡng chất của dòng sữa tươi sạch và vitamin, khoáng chất của trái cây tự nhiên sẽ giúp bạn F5 sức khỏe để hoàn thành hết những deadline của năm cũ,chuẩn bị đón một năm mới với nhiều cơ hội mới.



Sức khoẻ là điều được mong ước nhiều nhất trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, thực đơn các dịp liên hoan, tụ tập thường nhiều chất đạm nhưng lại thiếu các loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. TH true JUICE là sản phẩm nước trái cây với thành phần hoàn toàn từ trái cây thật cùng nguyên liệu tuyển chọn, đa dạng hương vị như cam, táo, táo-đào,... sẽ là những "trợ thủ" đắc lực để bổ sung vitamin và khoáng chất trên những bàn tiệc nhiều mỡ, ít rau xanh. Vị thanh ngọt tự nhiên, tươi mát từ trái cây tươi, không chứa đường tinh luyện và bảng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên chính là những "điểm cộng" giúp TH true JUICE trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp năm mới.

Như vậy, với lợi ích cho sức khỏe, bao bì đẹp mắt cùng cơ hội trúng 14 lượng vàng và hàng ngàn quà tặng giá trị, những sản phẩm đồ uống của TH có thể thay lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng tới những người yêu thương. Bộ sản phẩm chính là những món quà thiết thực để mỗi gia đình cùng "khai mở" năm mới Giáp Thìn nhiều sức khỏe và may mắn.

Bộ sản phẩm Tết đến từ Tập đoàn TH hứa hẹn sẽ trở thành món quà sức khỏe thiết thực, thay lời chúc an khang dành tặng những người thân yêu

Với thông điệp tích cực, quà tặng và cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị, trong những năm qua, chương trình khuyến mãi chào đón năm mới của Tập đoàn TH đã đón nhận hàng trăm ngàn lượt tham gia của khách hàng trên cả nước mỗi dịp Tết đến, xuân về. Hiện bộ quà Tết với 4 dòng sản phẩm Trà tự nhiên TH true TEA, Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, Nước trái cây TH true JUICE và Nước gạo TH true RICE đang được bày bán tại các siêu thị TH true mart trên toàn quốc.



Sản phẩm được công bố bởi Công ty Cổ phần Sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An