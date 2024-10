Sau khi ly hôn, Xoài Non và Xemesis đều nhanh chóng có cuộc sống mới. Cả hai đều có tình yêu mới khi Xoài Non được cho là hẹn hò với Gil Lê, còn thiếu gia Xemesis cũng đang được đồn đang quen với Ý Nhi (biệt danh Bò Chảnh). Đúng là ly hôn 2 người tan vỡ nhưng 4 người hạnh phúc!

Điều khiến dân tình thắc mắc là sau khi ly hôn, mối quan hệ của Xoài Non và Xemesis hiện tại đang như thế nào? Mới đây, netizen đã soi được hint là Xoài Non và chồng cũ đều có động thái giống nhau trong cùng một ngày trên mạng xã hội.

Cụ thể, Xoài Non đã đăng hình một story hình chú chó màu vàng trên story. Trùng hợp chỉ sau vài tiếng, Xemesis cũng đăng hình 2 chú chó ở một bài viết với dòng ẩn ý: "Miss my baby" (nhớ con của tui).

Đáng chú ý, một trong 2 chú chó cũng rất giống trong story của Xoài Non. Và cả những chú chó cũng đều ở ngồi trên background màu trắng giống nhau. Bên dưới bài đăng của Xemesis, Xoài Non cũng nhấn like và đây là một trong những bài post hiếm hoi mà nàng hot girl tương tác trên Instagram chồng cũ.

Xoài Non với Xemesis lộ hint gặp riêng nhau, đăng dòng trạng thái ẩn ý.

Điều này khiến netizen đoán rằng phải chăng Xoài Non và Xemesis gặp riêng nhau tại nhà? Tuy nhiên, cũng có thể là cả hai vẫn còn giữ những bé chó và Xoài chỉ gửi ảnh cho chồng cũ thôi. Bên cạnh đó, netizen cũng không khỏi thắc mắc có khi nào Xemesis và Xoài Non sẽ nối lại tình xưa, nhưng ngay lập tức, giả thuyết này bị cô phủ nhận.

Xoài Non phủ nhận chuyện sẽ tái hợp chồng cũ

Dù thế nào thì thông qua những gì thể hiện trên mạng, cả hai đã ly hôn trong yên bình và rất tôn trọng lẫn nhau. Trước đó khi cả hai còn chưa bị soi ra có tình yêu mới, Xoài Non vẫn rất thoải mái khi nói về người cũ.

Xoài Non và Xemesis từng có tình yêu nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Xoài Non nhiều lần khẳng định cả hai vẫn làm bạn vì không muốn mối quan hệ sẽ kết thúc theo kiểu hoàn toàn biến mất ra khỏi cuộc đời nhau. Thậm chí, Xoài Non vẫn còn giữ những hình ảnh hạnh phúc của cả hai trên trang cá nhân. Bởi cô nàng thấy thời gian ở cạnh Xemesis là quãng thanh xuân rất đẹp nên thấy những hình ảnh cùng chồng cũ xoá cũng được, không xoá cũng không sao.

Xoài Non từng tiết lộ về mối quan hệ của cả hai: "Mình với anh Xemesis chia tay trong hoà bình. Đến ngày hôm nay tụi mình vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vẫn nhắn tin và facetime bình thường luôn. Tụi mình vẫn hay nói chuyện với nhau lắm".

Sau khi ly hôn với Xoài Non, Xemesis và gia đình nhận nhiều chỉ trích khi có tin đồn Xoài Non bị áp lực chuyện có con, chàng thiếu gia có người mới và không bảo vệ được vợ cũ... Xemesis chưa từng lên tiếng đính chính, nhưng chính Xoài Non đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ cho Xemesis và gia đình chồng cũ. Cô còn tiết lộ sau khi ly hôn, mẹ Xemesis đã hỏi thăm cô sống có tốt không.

"Tụi mình muốn dù không còn đi chung với nhau nữa thì khi cần giúp đỡ hay gì đó thì vẫn luôn hỗ trợ nhau. Cả hai bắt đầu với nhau vui vẻ, hạnh phúc; khi ra đi mình không thể như lúc mới yêu được thì cũng nên tử tế với nhau" - Xoài Non chia sẻ.