Xoài Non lần đầu tiết lộ thời điểm mang thai, sắc vóc thay đổi rõ rệt ai cũng nhận ra

Câu chuyện làm dâu hào môn của Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) vẫn luôn là đề tài khiến netizen chú ý. Không ít lần cô nàng vướng nghi vấn có tin vui nhưng chính chủ đều lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng trong chia sẻ mới đây nhất, Xoài Non đã cho biết dự định thời điểm mang thai con đầu lòng.

Theo đó, nàng dâu hào môn chia sẻ: "Xoài đang dự định muốn có bầu vào năm sau nên muốn tăng cân tí để cơ thể có chất với khoẻ mạnh để không bị mệt. Chứ Xoài đợt ốm quá mọi người bảo như thế không đủ chất, có bầu sẽ mệt lắm."

Dạo gần đây netizen bỗng thấy sắc vóc của cô nàng tròn trịa hơn hẳn bình thường. Trước đó, Xoài Non từng chia sẻ rằng cơ thể bị tích nước do uống thuốc nhiều. Nhưng hiện tại có thể thấy nàng dâu hào môn đang bồi bổ để giữ sức khoẻ tốt nhất cho kế hoạch sinh con năm sau.

Chia sẻ từ Xoài Non về việc có con đầu lòng

Sắc vóc Xoài Non thay đổi rõ rệt

Cặp đôi đã kết hôn 4 năm

Vào đầu năm nay, Xoài Non khiến dân tình khá bất ngờ khi thông báo sẽ đón con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF). Vợ chồng Xoài Non và Xemesis quyết định cấy trứng, lý do chính là vì Xoài Non cảm thấy bản thân không đủ sức khỏe để mang thai tự nhiên. Hơn nữa, cặp đôi cũng cho rằng em bé được thụ tinh sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn.