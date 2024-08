Xoài Non làm gì giữa lúc chuyện hẹn hò Gil Lê bị khui gây dậy sóng?

Xoài Non và Gil Lê là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất hôm nay bởi cặp đôi được phát hiện đang hẹn hò. Cụ thể hơn, cả hai công khai trao nụ hôn ngọt ngào ngay trên sân pickleball. Đều là người nổi tiếng nên thông tin hẹn hò của cặp đôi nhanh chóng được lan truyền, bao gồm cả phản ứng của các nhân vật liên quan.

Xoài Non và Gil Lê

Chiều 7/8, Xoài Non đã có động thái trên trang cá nhân. Cô vẫn đăng story PR sản phẩm bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Hành động này phần nào cho thấy thái độ không quan tâm đến việc dân tình đang bàn tán xôn xao.

Điều này khá dễ hiểu với cá tính của Xoài Non. Trong suốt thời gian xảy ra ồn ào chia tay Xemesis hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua, hot girl 2k2 cũng giữ thái độ tương tự: Không giải thích, tiếp tục bán hàng.

Xoài Non vẫn tiếp tục công việc giữa "bão" thông tin hẹn hò

Về phần Gil Lê, MC kiêm ca sĩ và diễn viên chưa có bất cứ động thái công khai này. Khi chúng tôi liên lạc với đại diện Gil Lê để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến chuyện bị "tóm" hẹn hò thì người này vội vàng tắt máy, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trong khi đó Xemesis - chồng cũ Xoài Non lại đáp trả bình luận công khai trên MXH. Khi một fanpage đăng tải hình ảnh cũ của anh trong trạng thái hoang mang kèm dòng trạng thái: "Xemesis ngay lúc này", nam streamer đáp: "Oh no. Mấy bạn đừng lôi tôi vào mới yên ổn được có mấy tuần à".

Phản ứng của Xemesis

Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) là một hot girl quen mặt trên MXH. Cô có hàng triệu người theo dõi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, vui vẻ hoạt bát. Hiện tại công việc của Xoài Non là làm sáng tạo nội dung trên MXH, livestream bán hàng, gắn link tiếp thị liên kết, chụp ảnh mẫu, đóng MV,...

Trước Gil Lê, chuyện tình cảm của Xoài Non và Xemesis cũng được cư dân mạng quan tâm. Cặp đôi xác nhận ly hôn vào ngày 16/6 vừa qua, sau hơn 6 năm yêu đương và về chung một nhà. Sau khi rời khỏi biệt thự - nơi Xoài Non từng sống chung với Xemesis, cô đi thuê một căn chung cư và trở thành hàng xóm với Gil Lê.

Hiện tại chưa rõ Xoài Non và Gil Lê bắt đầu hẹn hò từ lúc nào nhưng cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chúc mừng cặp đôi. Phần lớn ý kiến đều nhận xét cả hai đẹp đôi, đứng chung khung hình chắc chắn sẽ gấp đôi visual.