Thông tin Gil Lê hẹn hò Xoài Non đang là tâm điểm quan tâm từ cư dân mạng. Cặp đôi được bắt gặp đang hẹn hò ở sân pickleball. Trước đó cả hai cũng được phát hiện có nhiều cử chỉ quan tâm ngọt ngào ngay trên sóng livestream và được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình.



Xoài Non và Gil Lê hôn nhau tình tứ

Đương nhiên mọi thông tin về Gil Lê cũng nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ netizen, ai cũng tò mò “Người ấy là ai mà lại chiếm được trái tim của mỹ nhân?”.

Từ nghệ sĩ đa tài lấn sân livestream chốt đơn

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa tài. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, cô là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính. Từ đó đến nay, Gil Lê vẫn được xem là tomboy đẹp nhất Việt Nam.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Song song với hoạt động âm nhạc qua loạt MV như Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình, Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau,... Gil còn thử sức ở cả phim ảnh gồm phim Yêu (2015) và Anh Thầy Ngôi Sao (2019).

Nhưng vai trò nổi bật nhất của Gil Lê có lẽ là dẫn chương trình. Gil là gương mặt VJ quen thuộc của kênh truyền hình dành cho giới trẻ YanTV cùng với 2 thành viên của nhóm 365 là Isaac (We10 - Bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế) và Will (Bếp chiến). Cựu trưởng nhóm X5 cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X-Factor Vietnam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, Dự án số 1 - The debut 2018, Giọng hát Việt nhí 2019, Thiếu niên nói, Siêu tài năng nhí (Super 10),... và ghi điểm với khán giả bởi phong cách dẫn dắt gần gũi và nhẹ nhàng nhưng cũng rất thông minh.

Năm 2022, Gil Lê quay lại với âm nhạc khi tham gia chương trình The Heroes 2022 - Thần tượng đối thần tượng. Tại đây Gil kết hợp với Minh Đinh, lấy tên đội là Shadow Wolves. Đội của họ liên tục dẫn đầu nhiều đêm liền, nhận được rất nhiều lời khen từ giám khảo và khán giả. Cuối cùng, Gil Lê và Minh Đinh đạt được ngôi vị Quán quân The Heroes 2022.

Ngoài ra, Gil cũng là một võ sĩ và học rất nhiều môn khác nhau như: Wushu, Judo, Vịnh Xuân quyền, MMA,...

Thời gian gần đây, Gil Lê vẫn đang hoạt động tích cực ở vị trí MC. Đặc biệt nghệ sĩ này còn lấn sân sang mảng livestream trên các nền tảng TMĐT. Lợi thế hoạt ngôn sau nhiều năm làm MC đã giúp Gil Lê không nhỏ khi thuyết phục khách hàng chốt đơn.

Nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa một lần công khai

Gil Lê khá tín tiếng trong chuyện đời tư, từng vướng không ít nghi vấn hẹn hò với đồng nghiệp nhưng không lên tiếng xác nhận.

Năm 2014, Chi Pu và Gil Lê là một trong những đôi bạn thân được đông đảo khán giả yêu mến. Thời điểm đó, cả 2 dính lấy nhau như hình với bóng và thoải mái đăng tải những hình ảnh thân mật. Trong tiệc sinh nhật vào năm 2015, Chi Pu cũng từng thể hiện ca khúc My everything như một lời nhắn ngọt ngào gửi đến Gil Lê.

Từ năm 2018, Gil Lê và Chi Pu vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, ngưng tương tác trên mạng xã hội. Trong một lần chạm mặt, cả 2 giữ thái độ thờ ơ với đối phương khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Giờ đây, cả 2 đã có cuộc sống riêng và không còn nhắc đến nhau.

Sau đó, Gil Lê được "đẩy thuyền" với Hoàng Thùy Linh khi cả 2 được phát hiện có mối quan hệ khá đặc biệt. Cặp đôi "dính như sam" tại các sự kiện, nhiều lần bị soi du lịch cùng nhau, để lộ những chi tiết ở chung một nhà, cùng đi diễn ở nước ngoài. Đặc biệt những khung hình Hoàng Thùy Linh chụp ảnh cùng gia đình Gil Lê cũng được chia sẻ.

Đến đầu năm 2023, mối quan hệ giữa Gil Lê và Hoàng Thùy Linh được cho là không còn như xưa. Bởi lẽ cả hai không xuất hiện cùng nhau, từ tiệc của hội bạn thân đến những sự kiện của đối phương đồng thời ít tương tác trên MXH. Đến nay, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh hạn chế nhắc về đối phương.

Trong lần hiếm hoi nói về chuyện tình cảm, Gil Lê bộc bạch: "Một thời gian dài, tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì đã từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và thấy sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa dù câu chuyện sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ.

Với những cá nhân đang 'tấn công' Gil bằng những câu chuyện bịa đặt xấu xí, những phốt tình cảm không đúng sự thật,... Gil xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa, trả lại hết cho các bạn đó và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó các bạn mới làm như vậy, tha thứ thật sự để chính Gil được an yên. Mong các bạn cũng sớm an yên nhen...".