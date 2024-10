Sau khi công khai hẹn hò, Xoài Non và Gil Lê trở thành cặp đôi nhận được sự quan tâm sát sao của cộng đồng mạng. Cả hai được nhận xét là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và tiến tới lâu dài, chứ không chỉ là quen vui vài ngày. Bằng chứng là cả Xoài Non và Gil Lê từng để lộ hint ra mắt gia đình hay đề cập đến chuyện lâu dài như đám cưới.

Mới đây, Xoài Non lại tiếp tục gây bão khi đăng ảnh chụp cùng Gil Lê ở Đà Lạt. Đáng chú ý, cả hai còn xuất hiện cực kì thân thiết bên gia đình Xoài Non. Những bức hình có tone màu trắng khiến netizen phải thốt lên trông Gil Lê và Xoài Non như đang chụp hình đám cưới vậy!

Xuất hiện bên gia đình, Xoài Non đăng hình cùng dòng trạng thái: "Happy birthday ba yêu. Con yêu ba nhiều".

Gil Lê xuất hiện thân thiết bên gia đình Xoài Non.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã dành lời khen cho nhan sắc cực phẩm của gia đình Xoài Non. Nhan sắc của bố Xoài Non cũng được nhận xét trông như "soái ca" ở độ tuổi trung niên. Netizen cũng đùa rằng năm nay Xoài Non không cần phải tặng món quà sinh nhật đắt đỏ nào cho ba, vì chính cô nàng đã mang "chàng rể" về cho gia đình rồi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Gil Lê đi ra mắt gia đình nhà "vợ" kìa. Có thêm Gil là nhà toàn cực phẩm".

- "Họ yêu nhau nhưng tui hạnh phúc là sao. Chúc ba Xoài tuổi mới thật nhiều sức khoẻ. Ba Xoài chấm rể này bao nhiêu điểm thế ạ".

- "Nhà Xoài Non toàn cực phẩm luôn. Thích cái cách Gil Lê đòi "danh phận" trong gia đình Xoài".

Gil Lê tổ chức sinh nhật cho ba Xoài Non, lộ luôn cách gọi "ba" thân thiết.

Trước đó vài ngày, netizen cũng phát hiện Xoài Non và Gil Lê cùng đến Đà Lạt để tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho ba của nàng hot girl. Buổi tiệc còn có sự xuất hiện của hội chị em thân thiết là Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến.

Trong clip đó, Gil Lê cũng hào hứng khoe: "Chúc mừng sinh nhật ba" như một cách chứng minh "danh phận" của mình trong gia đình Xoài Non.

Trong chuyến đi chơi Đà Lạt của gia đình Xoài Non và Gil Lê, còn có sự xuất hiện của Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến.

Trước đó vào đầu tháng 10, Gil Lê cũng được phát hiện dẫn Xoài Non về ra mắt gia đình mình. Khi đó, nàng hot girl ngồi đối diện với ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cũng cười nói vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên. Ngoài ra, dân tình cũng soi ra được Xoài Non và mẹ của Gil Lê cũng có kết bạn với nhau trên Facebook.

Với một loạt hint soi ra được, có thể thấy cả Gil Lê và Xoài Non đều đã dẫn nhau về ra mắt gia đình 2 bên, và thái độ của người thân đối với cặp đôi cũng rất vui vẻ và thoải mái. Điều này càng chứng tỏ cả hai đã rất nghiêm túc cho mối quan hệ này. Có lẽ một cái kết "happy ending" sẽ chẳng còn xa nữa đâu!

Xoài Non (khoanh đỏ) xuất hiện trong bữa tiệc có sự xuất hiện của gia đình Gil Lê.

Kể từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung với nhau, không ngại bày tỏ tình cảm tình tứ ở nơi đông người. Như mới đây, Xoài Non được bắt gặp "dính như sam" với Gil Lê khi đến ủng hộ người yêu trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . Cô thoải mái ôm và thể hiện tình cảm trước đồng nghiệp.

Mặc dù chưa từng lên tiếng là người yêu, song Xoài Non đã rất tự nhiên gọi Gil Lê là anh yêu, hay gọi vui là "vợ chồng em". Xoài Non từng tâm sự nếu phù hợp có thể kết hôn lần nữa, không vui thì thôi.