"Xóa sổ" một số khối xét tuyển truyền thống

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội cho hay năm 2026, với mỗi ngành, trường chỉ xét tuyển 3-4 tổ hợp, duy nhất ngành Hán Nôm xét tuyển 5 tổ hợp (giảm 2-3 tổ hợp so với năm ngoái).

"Đóng" nhiều khối, tăng cường ngoại ngữ

Đáng chú ý, năm 2026, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội không xét tuyển tổ hợp C00 với 15/30 ngành, trong đó có nhiều ngành "hot" của trường như: báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, quan hệ công chúng, quốc tế học, tâm lý học...

Thí sinh thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức .Ảnh: HUẾ XUÂN

Trường này cũng bỏ xét tuyển khối D66 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật), C03 (toán, văn, sử), C04 (toán, văn, địa) với tất cả các ngành. Các tổ hợp chính được trường sử dụng đều có môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật.

Theo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, việc đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển là nhằm phù hợp với thực tiễn đào tạo và mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. PGS-TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng, khẳng định những điều chỉnh trên đều nằm trong lộ trình tuyển sinh của trường; được nghiên cứu, khảo sát thực tế kỹ lưỡng.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thực tế, sinh viên trúng tuyển vào trường với tổ hợp C00 gặp nhiều khó khăn trong quá trình đào tạo vì rào cản tiếng Anh, cũng khó ra trường do không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Chủ trương sử dụng các tổ hợp có môn ngoại ngữ và bỏ xét tuyển tổ hợp C00 với một số ngành đã được trường đưa ra ở mùa tuyển sinh năm 2025 song bị học sinh, phụ huynh phản ứng. Năm nay, trường thông báo sớm hơn.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng cho biết năm 2026 không còn sử dụng tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) và C00 (văn, sử, địa) để tuyển sinh. Thay vào đó, trường thêm khối C01 (văn, toán, lý), bên cạnh các tổ hợp cũ, gồm C03 (văn, toán, sử), C04 (văn, toán, địa) và D01 (văn, toán, Anh).

Học viện Biên phòng chỉ dùng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm C03, C04 và D01, cho cả 2 ngành biên phòng và luật. So với năm 2025, trường này bỏ 2 tổ hợp truyền thống là C00 và A01 (toán, lý, Anh).

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội dự kiến bỏ xét tuyển khối D01 và B00 (toán, hóa, sinh); sử dụng 3 tổ hợp A00, A01, X06 (toán, lý, tin học) để xét tuyển ở hầu hết các ngành. Riêng 2 ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp, trường tuyển thêm với tổ hợp A02 (toán, lý, sinh).

Thí sinh phải "chạy theo"

Sáng 4-12-2025, ĐH Bách khoa Hà Nội thông tin về thời gian mở đăng ký thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026. Theo đó, thời gian mở đăng ký từ ngày 5-12 đến 17 giờ ngày 15-12-2025, với số lượng dự kiến là 25.000 thí sinh; ngày thi chính thức là 24 và 25-1-2026. Năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có 3-4 kíp thi tại 30 địa điểm, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thí sinh tham dự.

Lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết để phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT, nội dung và hình thức thi kỳ thi đánh giá tư duy lần này được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới. Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức môn học nào. Hình thức thi là trắc nghiệm trên máy tính, kết quả sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá tư duy, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, ĐH Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA".

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, học sinh quyết định các môn tự chọn ngay từ năm lớp 10, đồng nghĩa với việc định hướng chọn khối thi từ lúc này. Việc các trường điều chỉnh tổ hợp tuyển sinh vào cuối học kỳ 1 khiến nhiều em rơi vào tình huống khó khăn.

Theo chương trình cũ, học sinh được yêu cầu học đầy đủ các môn, thi đủ 3 môn bắt buộc và 3 môn tổ hợp khoa học tự nhiên/khoa học xã hội; vì vậy việc công bố tổ hợp xét tuyển sát kỳ thi sẽ không quá nghiêm trọng. Song, với chương trình hiện hành thì lại khác.

Một chuyên gia tuyển sinh đánh giá việc các trường thay đổi phương án tuyển sinh khiến học sinh phải "chạy theo" những thay đổi. Các em buộc phải ôn luyện theo xu hướng, chứ không thể định hướng lâu dài.

"Nhiều chuyên gia cho rằng các trường ĐH nên giữ ổn định phương thức tuyển sinh nhằm tạo nền tảng vững chắc để phân luồng, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực học sinh theo đúng tinh thần Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.



