Xóa sổ hộ khẩu: Còn nhiều vướng mắc

Công an TP HCM sẽ kiểm tra, trả lời

Ngày 10-2, Báo Người Lao Động đăng bài "Trần ai hậu xóa sổ hộ khẩu". Bài báo phản ánh nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có phường cụ thể ở TP HCM, khi người dân đến làm TTHC vẫn bị yêu cầu xin giấy xác nhận nơi cư trú.

Đến ngày 2-3, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết Công an thành phố - với tư cách là cơ quan thường trực Tổ giúp việc Đề án 06 của thành phố - đề nghị Báo Người Lao Động gửi thông tin cụ thể về vụ việc để kiểm tra, trả lời. Đồng thời, Công an TP HCM sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 06 của thành phố chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng mà báo phản ánh, đem lại tiện ích và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.