Xóa nếp nhăn bằng phương pháp tiêm botox: Hiệu quả cực cao, thời gian làm chỉ bằng giờ nghỉ trưa nhưng có 5 đối tượng cần phải tránh

Càng lớn tuổi, chúng ta càng phải đối mặt với quá trình lão hóa, khiến da chảy xệ và nhiều nếp nhăn ảnh hưởng đến ngoại hình. Để "níu kéo tuổi xuân", nhiều chị em đã tìm đến phương pháp tiêm botox nhằm giảm nếp nhăn và xóa bớt dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên bản chất của botox là gì, đối tượng nào có thể sử dụng an toàn thì không phải ai cũng biết.



Tiêm botox – Phương pháp xóa mờ nếp nhăn phù hợp cho nhiều lứa tuổi

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Vương (Bác sĩ thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội): Botox là viết tắt của Botulinum toxin - tên của thành phần protein tinh chất được chiết xuất từ một loại vi sinh chuyên dùng trong ngành thẩm mỹ. Tiêm botox được nhiều chị em biết đến như "tiên dược" giảm vết chân chim ở trán và quanh mắt, làm thon gọn gương mặt, nâng cung lông mày, cười hở lợi… và đặc biệt giúp trẻ hóa toàn diện. Trong một số trường hợp, phương pháp này còn điều trị một vài bệnh lý như tăng tiết mồ hôi và bệnh về mắt.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Vương (Bác sĩ thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội).

BS Vương cho hay, chất botox hoạt động dựa trên cơ chế "làm liệt" các vùng cơ được tiêm thuốc. Khi các cơ này không còn sự chuyển động nữa, một vài nếp nhăn nhất định sẽ dần mờ đi và biến mất hoàn toàn. Chỉ mất vài phút thực hiện, bạn có thể về nhà sinh hoạt như thường mà không phải nghỉ dưỡng hồi phục quá lâu.

Phương pháp tiêm botox không có tác dụng vĩnh viễn mà chỉ duy trì khoảng 4-6 tháng. Nguyên do là vì sau khoảng thời gian này, botox sẽ bị phân hủy từ từ và mất đi công dụng. Nếu vẫn muốn duy trì công hiệu lâu dài thì bạn cần phải cân nhắc tiêm lại.

Tiêm botox có nguy hiểm không?

BS Vương đánh giá, bản chất của botox rất an toàn và tiện lợi, không gây đau, không cần phẫu thuật nhưng vẫn giúp khắc phục khuyết điểm trên gương mặt một cách hoàn hảo. Quy trình tiêm botox cũng khá đơn giản, bác sĩ sẽ dùng kim tiêm để bơm botox vào phần cơ cần điều trị là xong. Phương pháp được thực hiện nhanh chóng mà vẫn mang lại hiệu quả cao.

Chất botox đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) kiểm chứng và xác nhận an toàn, có thể sử dụng tốt nhất cho nhóm người từ 18-65 tuổi. Rất nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng, tiêm botox loại tốt sẽ đảm bảo an toàn tối đa, không gây tác hại gì cho người dùng.

Tuy là thế nhưng trong vài trường hợp, một số người vẫn có thể gặp nhiều rủi ro ngoài mong muốn như buồn nôn, chảy máu, đau nhức, khó nuốt, các cơ bị yếu đi… Chưa kể số ít người còn bị kháng botox do kháng thể chống lại chất độc trong botox, khiến việc tiêm không có tác dụng.

Bên cạnh đó, nhiều người vì muốn tiết kiệm nên đã tự mua các loại botox rẻ tiền trôi nổi về tiêm, hoặc đến tìm gặp các bác sĩ không có chuyên môn dẫn đến tiêm quá liều, không đúng vị trí… làm tăng nguy cơ mắc biến chứng không mong muốn. Nếu vô tình tiêm botox tại các cơ sở kém chất lượng, tay nghề kém thì tỷ lệ gây hại còn nhiều hơn nữa.

Nhìn chung, tiêm botox đều an toàn cho mọi lứa tuổi, dù bạn 30 hay 60 tuổi vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bạn cần phải đến gặp bác sĩ để khám sức khỏe và được tư vấn kỹ lưỡng, xem cơ thể có gặp vấn đề gì không rồi hãy quyết định tiêm. Hãy chọn những địa chỉ uy tín, có bác sĩ giàu kinh nghiệm, tiêm botox có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng… thì phần trăm an toàn sẽ rất cao và không để lại tác dụng phụ.

Những ai nên và không nên tiêm botox?

Theo BS Nguyễn Vũ Vương, hầu như phương pháp tiêm botox đều thích hợp với mọi người dù là nam hay nữ. Tuy nhiên với những nhóm người sau thì phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn:

- Những người đang bước vào thời kỳ lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn.

- Những người muốn "níu kéo thanh xuân" nhưng lại ngại đau, không muốn phẫu thuật thẩm mỹ.

- Những người bận rộn nhưng vẫn muốn xinh đẹp, không có nhiều thời gian chăm sóc da.

Ngược lại, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như nhan sắc, 5 nhóm người sau không nên thực hiện tiêm botox dù ít hay nhiều:

- Người dưới 18 tuổi hoặc đang bị suy dinh dưỡng.

- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt.

- Những người có tiền sử bệnh thần kinh, huyết áp, tim mạch…

- Những người đang có bệnh ngoài da, viêm da…

- Người đang sử dụng các loại thuốc không được phép trước khi tiêm botox hoặc bị dị ứng với các thành phần của botox.

Trước và sau tiêm botox cần lưu ý những gì?

BS Vương khuyến cáo, trước khi quyết định tiêm botox, bạn cần đến gặp bác sĩ để được kiểm tra tổng quát. Hãy nói thật cho bác sĩ biết các loại thuốc bạn đang sử dụng, nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu dị ứng hoặc không phù hợp.

Sau khi sử dụng botox trong những giờ đầu, bạn cần phải hạn chế chạm vào vùng được tiêm botox vì lúc này thuốc chưa phát huy công hiệu. Nếu tác động vào sẽ khiến thuốc bị lan sang vùng khác, làm giảm hiệu quả của botox và gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên dùng các phương pháp chăm sóc da bằng mỹ phẩm, đắp mặt nạ, massage da… trong vòng 1 ngày sau khi dùng botox. Không nên tạo áp lực cho vùng da được tiêm botox (ví dụ tiêm botox da mặt thì không nên nằm sấp), tránh vận động mạnh trong những giờ đầu sau tiêm.

Đặc biệt nhất, bạn cần phải ăn uống điều độ hơn, uống nước nhiều cũng như ăn rau củ, nước ép trái cây… để bổ sung vitamin giúp tăng đề kháng và đẩy nhanh tốc độ hồi phục của da. Tuyệt đối không dùng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê… vì sẽ làm cho botox bị biến đổi.

https://afamily.vn/xoa-nep-nhan-bang-phuong-phap-tiem-botox-hieu-qua-cuc-cao-thoi-gian-lam-chi-bang-gio-nghi-trua-nhung-co-5-doi-tuong-can-phai-tranh-20220406142557349.chn