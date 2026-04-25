Nổi lên trào lưu sử dụng nước lạ

Theo Công an xã Lao Bảo, “ Nậm thoong ” là loại nước được nấu từ lá của một loài cây có nguồn gốc từ nước ngoài. Nước có màu nâu nhạt, mùi thơm, thường được đựng trong các chai nhựa với giá bán chỉ vài chục nghìn đồng mỗi chai.

"Nậm thoong" được đựng trong các chai nhựa có giá bán rất rẻ.

Dù được tiêu thụ nhỏ lẻ, khó phát hiện, nhưng việc sử dụng loại nước này đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận định: “Nậm thoong” có biểu hiện tác động đến thần kinh, gây kích thích , làm thay đổi hành vi người sử dụng.

Đáng lo ngại, việc lạm dụng có thể kéo theo nhiều hệ lụy như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, xô xát, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, Công an xã Lao Bảo đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn đề nghị phối hợp tăng cường quản lý, phòng ngừa.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, quản lý con em, không sử dụng các loại nước không rõ nguồn gốc.

Đoàn Thanh niên xã được giao tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của “Nậm thoong”, đồng thời chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp liên quan.

Chai nhựa đựng "nước lạ" vứt đầy các ngõ ngách của xã Lao Bảo.

Các trường THCS, THPT trên địa bàn cũng được yêu cầu siết chặt công tác quản lý học sinh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hoạt động giáo dục; kịp thời trao đổi thông tin với Công an xã đối với những trường hợp có biểu hiện vi phạm.

Khó khăn trong xử lý

Một trong những trở ngại hiện nay là hoạt động mua bán, sử dụng “Nậm thoong” diễn ra kín đáo, nhỏ lẻ, trong khi chưa có quy định cụ thể để xử lý loại sản phẩm này, gây khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng chức năng.

Công an xã Lao Bảo đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nắm tình hình; khi phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng “Nậm thoong” cần kịp thời thông báo để phối hợp xử lý theo quy định.

Việc chủ động vào cuộc từ cơ sở được xác định là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sớm, không để loại “nước lạ” này len lỏi, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh trật tự địa phương.