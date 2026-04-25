Trong nỗ lực tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da, nhiều người trẻ hiện nay có thói quen sử dụng các loại viên sủi bổ sung vitamin C như một giải pháp cứu cánh nhanh gọn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi của những viên sủi sủi bọt bắt mắt đó lại tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe kinh hoàng nếu sử dụng sai cách. Trường hợp một nữ nhân viên văn phòng ngoài 20 tuổi tại Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau lưng quằn quại mới đây là lời cảnh báo đắt giá cho thói quen bổ sung thực phẩm chức năng vô tội vạ.

Từ thói quen tăng đề kháng, dưỡng da đến "mỏ đá sỏi" trong thận

Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih Hsin (Trung Quốc) gần đây đã chia sẻ về một ca lâm sàng đáng chú ý: Bệnh nhân là một nhân viên văn phòng, vì muốn bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn công việc áp lực, đã duy trì việc uống 2 viên sủi vitamin C liều cao mỗi ngày. Thói quen này kéo dài liên tục trong sáu tháng cho đến khi những cơn đau lưng dữ dội xuất hiện khiến cô không thể làm việc nổi và phải đi cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm hình ảnh khiến tất cả phải bàng hoàng khi xác nhận sự hiện diện của rất nhiều sỏi trong thận.

Chuyên gia Chiu Shih Hsin giải thích rằng, khi lượng vitamin C hấp thụ vượt ngưỡng 2000mg mỗi ngày, cơ thể sẽ không thể dung nạp hết. Lượng dư thừa này sẽ bị gan và thận chuyển hóa thành axit oxalic. Khi chất này kết hợp với canxi trong nước tiểu, chúng tạo thành các tinh thể canxi oxalat tích tụ lâu ngày, biến thận của bệnh nhân thành một "mỏ đá sỏi" thực thụ.

Bên cạnh sỏi thận, bệnh nhân này còn đối mặt với một mối nguy hiểm khác mà ít người để ý: lượng natri cực cao. Để tạo ra hiệu ứng sủi bọt đặc trưng, các nhà sản xuất thường thêm vào một lượng lớn natri bicarbonate. Điều này đồng nghĩa với việc khi uống viên sủi, bệnh nhân vô tình nạp vào cơ thể một lượng muối đáng kể.

Đối với những người có thể trạng nhạy cảm, huyết áp cao hoặc chức năng thận suy giảm, việc lạm dụng viên sủi như nước uống hằng ngày sẽ dẫn đến tình trạng phù nề và huyết áp không kiểm soát được. Cơn đau lưng cấp tính của nữ nhân viên văn phòng không chỉ đơn thuần là do sỏi cọ xát, mà còn là dấu hiệu cảnh báo hệ tim mạch và thận đang phải gánh chịu áp lực quá tải từ lượng natri dư thừa

Bác sĩ khuyên: Ưu tiên nguồn vitamin C tự nhiên thay vì hóa học

Để giải quyết những hiểu lầm về việc bổ sung vi chất, bác sĩ Chiu Shih Hsin và các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người dân nên ưu tiên vitamin C từ thực phẩm tự nhiên. Trái cây thì có thể ăn ổi, kiwi, cam, dâu tây, đu đủ, dứa... không chỉ có tỷ lệ hấp thụ cao hơn hẳn các loại viên nén tổng hợp mà còn cung cấp thêm chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Chẳng hạn, chỉ cần ăn nửa quả ổi hoặc một quả kiwi mỗi ngày là bạn đã đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C cần thiết mà không phải lo lắng về các chất chuyển hóa độc hại.

Bông cải xanh, súp lơ trắng, rau cải xoăn, cải bó xôi và các loại rau lá xanh đậm là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Ớt chuông các màu, cà chua, khoai tây và đậu bắp cũng chứa hàm lượng vi chất này rất cao giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hiệu quả.

Các nguồn tự nhiên này giúp cơ thể hấp thụ từ từ, không gây ra tình trạng "sốc" chuyển hóa axit oxalic như khi sử dụng các chế phẩm hóa học liều cao.

Nguyên tắc bổ sung Vitamin C an toàn để bảo vệ cơ thể

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải bổ sung thêm vitamin C từ bên ngoài, Chiu Shih hsin khuyên mọi người nên học tập từ bài học xương máu của nữ nhân viên văn phòng trên để tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Quan trọng như:

- Việc bổ sung nên chia nhỏ liều lượng, ví dụ chỉ nên dùng khoảng 500mg mỗi lần để cơ thể có thời gian chuyển hóa tối ưu.

- Đặc biệt, yếu tố tiên quyết để ngăn ngừa sỏi thận là phải uống đủ nước. Bạn cần nạp ít nhất 2000 cc nước lọc mỗi ngày trong suốt thời gian bổ sung vi chất. Nước đóng vai trò là dung môi quan trọng giúp đào thải axit oxalic dư thừa ra ngoài, ngăn chặn sự kết tinh của các tinh thể gây sỏi.

-Tránh uống vitamin C vào buổi tối vì đây là thời điểm thận hoạt động nghỉ ngơi, dễ gây lắng đọng tinh thể dẫn đến sỏi thận và gây khó ngủ.

- Ưu tiên các dạng vitamin C có nguồn gốc tự nhiên hoặc dạng este để giảm kích ứng dạ dày và tăng khả năng hấp thụ vào tế bào.

- Không sử dụng liên tục liều cao trong thời gian dài, nên có những quãng nghỉ giữa các đợt bổ sung để cơ thể đào thải hoàn toàn các chất chuyển hóa dư thừa.

- Đối với người có tiền sử bệnh thận hoặc huyết áp cao, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm soát lượng natri và oxalate nạp vào từ các loại viên sủi.