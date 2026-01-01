“HEY XIRI” là lời chào mà XIRI gửi đến khán giả trong thời khắc chuyển giao năm mới – một dự án mang tinh thần thanh xuân dịu dàng, nơi những rung động đầu đời được kể lại bằng âm nhạc nhẹ nhàng và gần gũi. EP xoay quanh những khoảnh khắc người trẻ bắt đầu trưởng thành, đối diện với cảm xúc của chính mình, học cách lắng nghe trái tim và bước tiếp với sự tích cực, chân thành.

XIRI chào đón 2026 bằng sản phẩm âm nhạc mới.

EP gồm 3 ca khúc, mỗi bài là một lát cắt cảm xúc khác nhau nhưng được đặt cạnh nhau như một hành trình liền mạch. Ca khúc “Ngờ”, sáng tác bởi Poorboy và Huy Dũng, kể về một cô gái sau chia tay, khi những cảm xúc dồn nén buộc cô phải đối diện với chính mình. Ca khúc mang màu sắc nội tâm, phản ánh trạng thái hoài nghi, chơi vơi sau tổn thương nhưng không bi luỵ.

“Chuyện cũ, mưa hoa bay” và “Xin lỗi ông mặt trời” là hai ca khúc do nhạc sĩ Hà Anh sáng tác. “Chuyện cũ, mưa hoa bay” gợi lại tình yêu tuổi học trò với những tiếc nuối và bài học đầu đời. Ca khúc mang tinh thần hoài niệm, nhẹ nhàng nhìn lại ký ức như một cơn mưa thanh xuân đã đi qua.

“Xin lỗi ông mặt trời” là một lời tự sự tích cực sau chia tay. Không mang màu sắc buồn rầu, ca khúc là hành trình nội tâm của người trẻ khi đối thoại dịu dàng với chính mình, giữ tinh thần lạc quan và học cách bước tiếp.

Khác với nhiều dự án debut mang màu sắc kịch tính, “HEY XIRI” chọn cách kể chuyện chậm rãi và trong trẻo. Âm nhạc trong EP không cố tạo cao trào, mà tập trung vào những cảm xúc rất đời, đủ gần gũi để người nghe nhận ra câu chuyện của chính mình trong đó.

Về màu sắc âm nhạc, EP “HEY XIRI” cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận thể loại. Ca khúc “Ngờ” mang âm hưởng Afro, được điểm xuyết tinh tế với các âm thanh đàn nhi, một loại nhạc cụ dân tộc, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu hiện đại và truyền thống. Trong khi đó, “Xin lỗi ông mặt trời” được xây dựng trên nền Funk, mang nhịp điệu tươi mới, tích cực, thể hiện tinh thần lạc quan sau những tổn thương cảm xúc. Khép lại EP là “Chuyện cũ, mưa hoa bay”, một bản Pop Ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, gợi lại ký ức và những dư âm dịu dàng của thanh xuân.

Chia sẻ về EP đầu tay, XIRI cho biết cô mong muốn “HEY XIRI” trở thành một người bạn đồng hành của khán giả trẻ, đặc biệt là những người đang đi qua giai đoạn rung động đầu đời, bắt đầu biết yêu, biết buồn và học cách lắng nghe cảm xúc của bản thân. Dự án cũng thể hiện định hướng lâu dài của XIRI trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ sự chân thành, cảm xúc thật và quá trình rèn luyện nghiêm túc.

EP “HEY XIRI” hiện đã phát hành trên các nền tảng nhạc số, mở ra một không gian âm nhạc dịu dàng cho những ngày đầu năm mới nơi những rung động đầu đời được giữ lại một cách tinh tế và đầy cảm xúc.