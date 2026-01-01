Mới đây, MXH bất ngờ lan truyền một đoạn video về Steven Nguyễn và một cô gái bí ẩn. Qua vài giây ngắn ngủi, người xem có thể thấy Steven Nguyễn tay trong tay với một mỹ nhân không rõ mặt, ánh nhìn trao cho nhau tình tứ vô cùng. Địa điểm cả 2 bị bắt gặp là khung cảnh biển, mặc quần áo mùa đông - càng khiến nghi vấn hẹn hò thời gian qua thêm phần khẳng định. Dân tình không khỏi xôn xao, đồng thời tích cực truy tìm danh tính "người tình" của Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn lộ cảnh tình tứ với một mỹ nhân không rõ mặt

Tuy nhiên, theo một số netizen cho biết, đây chỉ là một cảnh hậu trường bộ phim sắp ra mắt Không Giới Hạn. Nhà gái cuối cùng cũng lộ diện là Minh Trang - diễn viên trẻ đang được yêu thích trên sóng giờ vàng. Dù chỉ là một cảnh phim, chemistry giữa 2 diễn viên lại tràn trề khung hình khiến người hâm mộ đang đều ngóng chờ Không Giới Hạn.

Dành cho ai chưa biết, Minh Trang từng là cái tên đình đám trong cộng đồng sinh viên nghệ thuật với danh xưng "hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, gương mặt hài hòa, làn da sáng và vóc dáng cao ráo. Nhan sắc của Minh Trang thậm chí từng được đặt lên bàn cân với nhiều mỹ nhân châu Á đình đám, trong đó có Lưu Diệc Phi và Baifern Pimchanok. Không ít ý kiến cho rằng, xét về tổng thể, cô còn mang nét hiện đại và sắc sảo hơn hai biểu tượng nhan sắc này.

Sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật, con đường sự nghiệp của Minh Trang vì thế cũng khởi đầu khá thuận lợi. Cô từng góp mặt trong các dự án phim giờ vàng của VTV, đáng chú ý là Tình Khúc Bạch Dương. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến khi Minh Trang quyết định Nam tiến, xuất hiện dày đặc trong các MV của loạt ca sĩ nổi tiếng, trước khi được giao những vai quan trọng trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Chọc Tức Vợ Yêu, Cây Táo Nở Hoa hay Yêu Trước Ngày Cưới.

Một số bình luận của netizen: - Mới có vậy thui mà chemistry đã đỉnh như thế rồi. - Bà Trang này diễn với ai cũng có chemistry đỉnh lắm. - Anh chị dễ thương quá, thêm một OTP vào giỏi hàng. - Tình quá vậy, hóng phim lắm á. - Cuối cùng cô ấy cũng đã có người yêu, không phải khổ nữa rồi.

Trong bộ phim Không Giới Hạn, Steven Nguyễn vào vai Kiên, một chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn luôn phải đối mặt với hiểm nguy khi thực hiện những nhiệm vụ sinh tử. Nhân vật Kiên không chỉ là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của lực lượng cứu hộ, mà còn được khắc họa với chiều sâu cảm xúc, cho thấy những mất mát và hy sinh lặng thầm phía sau bộ quân phục. Steven Nguyễn cũng sẽ nên duyên với Minh Trang như đoạn video đã thể hiện.

Trước đó, Steven Nguyễn từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đảm nhận vai phản diện trong phim điện ảnh Mưa Đỏ, tác phẩm ra mắt cuối tháng 8 năm ngoái và đạt doanh thu 714 tỷ đồng. Chính thành công này khiến màn tái xuất của anh trong vai chính trên sóng VTV nhận được nhiều sự chú ý và kỳ vọng từ khán giả truyền hình.

Nhằm tái hiện chân thực công việc đặc thù của lực lượng cứu hộ trong thời bình, đoàn phim đã triển khai các cảnh quay quy mô lớn tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đáng chú ý, vào cuối năm 2025, ê-kíp thực hiện một đại cảnh quan trọng tại khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm diễn viên quần chúng. Đây được xem là một trong những phân đoạn khó nhất của bộ phim, đòi hỏi khâu tổ chức bài bản, kỹ thuật phức tạp và các biện pháp đảm bảo an toàn được siết chặt ở mức cao nhất.