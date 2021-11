Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo "lăn giường" với trai trẻ cực bạo nhưng đây mới là cảnh quay hot nhất trong tập 1

Sau gần 1 năm chờ đợi, tối 12/11, tập 1 bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã chính thức lên sóng. Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, khán giả đã được phen đỏ mặt với cảnh tình một đêm của Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Ngay sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả đều có chung nhận định đúng là phim của người trưởng thành đóng nên cứ "thích là nhích". Thậm chí có người còn cho rằng sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã thoải mái hơn khi diễn cảnh tình cảm nên phân cảnh cô "lăn giường" với Jang Ki Yong trong phim chẳng khác gì một đôi yêu nhau ngoài đời thực.

Cảnh nóng của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong phim.

Tuy nhiên phân cảnh này vẫn chưa là gì so với màn bơ đẹp trai trẻ của Young Eun. Nếu như khi nhìn thấy Eun Young, Jae Guk phát hiện đây chính là cô gái xinh đẹp tình cờ đi ngang qua mình vào thì cô nàng lại mải mê đắm chìm vào công việc, bơ đẹp Jae Guk.

Cảnh tình một đêm của Ha Young Eun vẫn không hot bằng màn đánh ghen của cô nàng, hiện đang chạm nóc trên Naver.

Ngoài ra, hàng loạt những phân cảnh khác trong phim cũng đang chiếm sóng trong top 100 Naver cho thấy sức hút cực lớn mà Song Hye Kyo mang tới ngay từ tập 1 phim lên sóng.

Song Hye Kyo chiếm sóng toàn tập trên Naver ngay khi tập 1 Now, We Are Breaking Up lên sóng.

Now, We Are Breaking Up lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.

