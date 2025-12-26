XIN NHẮC NHỞ: Ung thư gan “thích” 7 kiểu người nhưng lại “sợ” nhất 6 điều

Khác với nhiều cơ quan khác thường "phát tín hiệu" ngay khi gặp sự cố, gan là một bộ phận cực kỳ lầm lì và nhẫn nại. Với khả năng dự trữ cùng bù trừ mạnh mẽ, lá gan thường âm thầm chịu đựng tổn thương mà không gây ra bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào ở giai đoạn đầu. Chính sự "im lặng" này đã biến ung thư gan thành sát thủ giấu mặt, khiến phần lớn bệnh nhân lỡ mất thời điểm điều trị vàng. Hiểu rõ những ai nằm trong "tầm ngắm" của căn bệnh này là bước đầu tiên để bảo vệ mạng sống của chính bạn.

7 kiểu người dễ bị ung thư gan "ghé thăm"

Dưới đây là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất mà các bác sĩ thường xuyên cảnh báo:

- Người lạm dụng rượu bia là nhóm nguy cơ hàng đầu. Ethanol khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất cực độc phá hủy tế bào gan, gây xơ gan và dẫn đến ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp chất này vào nhóm gây ung thư hàng đầu.

- Bệnh nhân mắc viêm gan virus, đặc biệt là virus viêm gan b và virus viêm gan c. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài làm rối loạn hệ miễn dịch, gây xơ hóa tế bào gan. Có khoảng 10 đến 20% bệnh nhân xơ gan sẽ tiến triển thành ung thư gan.

- Người thường xuyên ăn thực phẩm nấm mốc vì mục đích tiết kiệm. Độc tố aflatoxin có trong ngũ cốc, dầu ăn bị mốc là chất gây ung thư loại 1, tác động trực tiếp đến các gen ức chế khối u trong gan.

- Người phải điều trị thuốc trong thời gian dài, bao gồm cả thuốc tây và các loại thảo dược không rõ nguồn gốc. Gan là nơi phân hủy độc tính của thuốc, việc quá tải kéo dài sẽ khiến tế bào gan bị tổn thương nghiêm trọng.

- Người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao gấp đôi bình thường. Tình trạng mỡ tích tụ trong gan dễ gây viêm gan mãn tính, từ đó chuyển hóa thành các khối u ác tính.

- Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc mỡ máu cao. Nhóm này thường phải dùng thuốc lâu ngày và dễ bị rối loạn chuyển hóa lipid, gây áp lực kép lên chức năng gan.

- Người có thói quen thức khuya và tâm trạng tiêu cực kéo dài. Gan thải độc và nghỉ ngơi tốt nhất từ 23 giờ đến 3 giờ sáng khi cơ thể ngủ sâu. Việc ngược đãi đồng hồ sinh học và để tâm lý stress khiến độc tố tích tụ, làm gan suy yếu nhanh chóng.

6 điều khiến ung thư gan phải "khiếp sợ"

Để bảo vệ lá gan luôn khỏe mạnh và đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, bạn nên thiết lập một hàng rào phòng thủ vững chắc dựa trên lối sống khoa học:

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng đủ chất, cân bằng và tuyệt đối tránh xa các loại thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.

- Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh và kiểm tra định kỳ tình trạng virus viêm gan b, viêm gan c để can thiệp kịp thời.

- Kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý thông qua việc tập thể dục đều đặn, tránh để mỡ tích tụ gây viêm gan.

- Hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia và thuốc lá để giảm tải áp lực thải độc cho các tế bào gan.

- Duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ngủ sớm trước 23 giờ, ngủ đủ giấc và không lạm dụng thuốc bừa bãi.

- Luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và tránh căng thẳng kéo dài để hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất.

Đương nhiên, khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường là rất cần thiết để phát hiện và điều trị sớm bệnh về gan nói chung, ung thư gan nói riêng.