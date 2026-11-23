Một chuyên viên chỉnh trang thi thể trẻ tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng tại Trung Quốc vừa chia sẻ về những trường hợp khiến anh nhớ mãi, đồng thời bày tỏ rằng bài học lớn nhất anh đúc kết được là: “Ngoài chuyện sinh tử ra, chẳng có điều gì đáng kể”.

Chu Vọng (32 tuổi) đã làm việc tại Nhà tang lễ Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Anh từng giành danh hiệu “Chuyên viên thẩm mỹ nhà tang lễ đoạt giải Vàng” tại một cuộc thi cấp tỉnh vào năm 2022 và được vinh danh là “Nghệ nhân ngành Dân chính” của thành phố vào năm sau đó.

Trong hơn 10 năm gắn bó với ranh giới mong manh giữa sinh và tử, người ta vẫn thường hỏi anh: Đâu là ca làm việc khó khăn và ám ảnh nhất?

"Xin các anh ghép lại thành hình người giúp bố tôi…"

Nhìn lại sự nghiệp kéo dài 10 năm của mình, Chu Vọng cho biết ca làm việc đáng nhớ nhất liên quan đến một người đàn ông không may ngã vào máy trộn công nghiệp. Tâm nguyện lớn nhất của con trai nạn nhân là được nhìn thấy gương mặt cha mình thêm một lần nữa. Lần cuối cùng hai cha con gặp nhau là cách đó hai năm, trong đám cưới của chính người con.

Chu Vọng cho biết thi thể người đàn ông đã bị phá hủy hoàn toàn trong máy trộn, vì vậy nhóm của anh không thể dám chắc liệu có thể phục dựng trọn vẹn gương mặt hay không. Người con nghẹn ngào đưa cho Chu Vọng một tấm ảnh chân dung của bố chụp lúc còn khỏe mạnh, giọng run rẩy khẩn cầu một điều xót xa: "Liệu các anh có thể giúp bố tôi… ghép lại thành hình một con người được không?". Lời khẩn cầu ấy khiến Chu Vọng và các cộng sự nhói lòng. Họ hiểu rằng, đây là cơ hội cuối cùng để người con nhìn mặt cha trước khi ngọn lửa lò thiêu vĩnh viễn khép lại một kiếp người.

Dựa vào một bức ảnh làm mẫu tham chiếu, anh cùng hai đồng nghiệp đã làm việc suốt 48 giờ đồng hồ để làm sạch, lấp đầy, ghép nối các phần và trang điểm cho gương mặt nạn nhân. Chu Vọng nhớ lại người con trai sau đó đã xúc động nói với họ rằng họ đã tái tạo lại gương mặt của người cha đúng như ký ức của anh. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi sau hai ngày căng thẳng của Chu Vọng tan biến. Anh biết mình vừa giúp một người ở lại vơi bớt đi nỗi ân hận suốt phần đời còn lại.

Trong một trường hợp khác, cả nhóm đã trang điểm cho một thiếu niên qua đời vì bệnh máu trắng, giúp em lấy lại diện mạo khỏe mạnh, yêu thích thể thao như trước khi phát bệnh, nhằm mang lại đôi chút an ủi cho cha mẹ em. Dù tuổi đời còn khá trẻ, kinh nghiệm thực tế đã dạy cho Chu Vọng rằng giây phút chia ly cuối cùng luôn mang theo sự tiếc nuối và bản thân anh cũng không phải ngoại lệ.

Anh đã từng tự tay lo liệu tang lễ cho những người thân trong gia đình mình, bao gồm ông bà và mẹ vợ - người chưa bao giờ coi thường công việc của anh. Ngược lại, bà luôn ủng hộ mối quan hệ giữa anh và con gái bà, vốn là một y tá. Khi bà qua đời, anh đã ngồi rất lâu trong phòng làm việc để tiễn biệt bà lần cuối. Chu Vọng chia sẻ rằng cả công việc của anh lẫn của vợ đều thể hiện sự tôn trọng và trân quý sâu sắc đối với sự sống.

Phía sau cây cọ trang điểm cho người đã khuất

Nhiều người nghĩ công việc này đơn thuần chỉ là "trang điểm". Nhưng thực tế, nó đòi hỏi kiến thức sâu rộng về giải phẫu học, dược lý và mô cơ. Với những nạn nhân tai nạn giao thông, té ngã hay đuối nước, người thợ phải tỉ mỉ tìm từng mạch máu để bơm dung dịch bảo quản, khâu từng vết rách và dùng vật liệu đắp lại những phần mô bị khuyết.

Để gương mặt người đã khuất không bị đơ cứng hay vô hồn, Chu Vọng thậm chí còn tự mày mò xem các video dạy trang điểm thẩm mỹ của giới trẻ trên mạng. Anh học cách vẽ bọng mắt, tán phấn mắt, phối từ hàng chục thỏi son khác nhau để tìm ra sắc môi tự nhiên nhất: "Chúng tôi muốn họ trông giống như chỉ vừa chìm vào một giấc ngủ sâu và thanh thản".

Sau nhiều năm tiếp xúc với vô vàn trường hợp, Chu Vọng tâm sự rằng mình đã quen dần với bệnh tật và cái chết, nhưng những sự ra đi đột ngột vẫn là điều rất khó nguôi ngoai. Anh cho biết bản thân đặc biệt bị ám ảnh bởi trường hợp một cô gái trẻ đã dại dột tự tước đi sinh mạng sau khi nghe vài lời mắng mỏ gay gắt từ người nhà.

"Sống chưa bao giờ là chuyện của riêng một người"

Làm nghề hơn 11 năm, tiễn đưa biết bao cuộc đời, nhưng Chu Vọng chưa từng bao giờ đếm số lượng người mình đã phục vụ: "Phía sau mỗi con số là cả một gia đình, một tấn bi kịch. Lấy số lượng người chết để làm chiến tích khoe khoang là sự bất kính lớn nhất với sinh mạng".

Chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly đột ngột, anh thấm thía hơn ai hết sự vô thường: Có cô cậu học trò chỉ vì một lời la mắng học hành mà dại dột nhảy lầu, để lại cha mẹ ngã quỵ nơi nhà tang lễ; có người vừa trúng đền bù hơn chục căn nhà nhưng sa vào cờ bạc trên mạng rồi tự vẫn, bỏ lại đứa con thơ 3 tuổi và cha mẹ già côi cút…

"Dù giàu sang hay nghèo hèn, cái chết luôn là điều công bằng nhất trên thế gian. Nhưng sống thì chưa bao giờ là việc của riêng một người. Sự bình yên của bạn gắn liền với cả nụ cười và nước mắt của những người thân yêu".

“Hãy kiên cường. Hãy sống thật tốt. Ngoài chuyện sinh tử ra, không có gì là to tát cả", Chu Vọng đúc kết về những gì nghề nghiệp đã dạy cho anh.

Trước đây, Chu Vọng theo học chuyên ngành Công nghệ và Quản lý Tang lễ Hiện đại tại một trường cao đẳng nghề ở Bắc Kinh. Khi ấy, anh chọn ngành này vì nó mang lại một con đường sự nghiệp tương đối ổn định, nhưng cha anh luôn dặn dò: “Nếu đã chọn nghề này thì phải kiên trì, không được bỏ dở giữa chừng”.

Điều đó đã trở thành một trong những kim chỉ nam của anh. Anh cũng không ngừng học hỏi thêm các kỹ năng mới, bao gồm cả kỹ thuật trang điểm từ các blogger làm đẹp trên mạng. Chu Vọng cho biết xu hướng hiện nay là sử dụng mỹ phẩm để tạo cho người đã khuất diện mạo sống động, tự nhiên hơn. Theo yêu cầu của gia quyến, nhóm thậm chí có thể tạo điểm nhấn như vẽ bọng mắt cười hay tỉa lại dáng lông mày. Anh thừa nhận mình cũng cảm thấy áp lực phải cập nhật kỹ thuật khi ngày càng có nhiều cô gái trẻ ở độ tuổi 20–30 gia nhập ngành này.

“Cái chết sẽ bớt phần đáng sợ hơn khi những người làm trong ngành xem đây là một nghề nghiệp chân chính chứ không phải là điều cấm kỵ", Chu Vọng bộc bạch.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trân trọng:

- “Nghề nghiệp này làm nên một công việc thật ý nghĩa, giúp người đã khuất rời khỏi thế giới với sự tôn nghiêm trọn vẹn”.

- “Đây là một nghề vô cùng đáng kính, đòi hỏi một trái tim vừa đặc biệt kiên cường vừa giàu lòng trắc ẩn”.

*Theo SCMP