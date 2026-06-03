Ngày 07/05/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0315464460) với số tiền 290.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về sử dụng thông tin người tiêu dùng

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam có hành vi không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bài đăng của fanpage Thông Tin Chính Phủ trên Facebook.

Không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Vi phạm quy định về điều kiện giao dịch chung

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam còn có hành vi quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với 3 hành vi nêu trên, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt số tiền 290.000.000 đồng theo Quyết định số 123/QĐ-XPHC ngày 07/05/2026.