Thời gian này, mạng xã hội liên tục chia sẻ, bình luận xung quanh đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngoài 30 tuổi, đi bộ địu một trẻ nhỏ 6 tháng tuổi phía trước bụng đồng thời đẩy xe 3 bánh chở theo một đứa trẻ khác 3 tuổi di chuyển trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh (ngã ba xã Cẩm Sơn cũ). Sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/5.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt đến 40 độ C ở thời điểm đó, thấy cảnh tượng đáng thương này, người quay đoạn clip đã cho người phụ nữ kia 200.000 đồng và khuyên ghé quán nước nghỉ ngơi. Quá trình di chuyển, người phụ nữ mang theo 2 con nhỏ làm rơi tờ tiền mà người quay đưa cho, khiến người này phải nhặt lên rồi nhét lại vào túi quần lần nữa. Một lúc sau, người phụ nữ đưa theo 2 con nhỏ ghé vào một quán ăn ở xã Cẩm Lạc nghỉ ngơi. Qua cuộc trò chuyện trong clip, người mẹ cho biết sẽ cho con nghỉ một lúc rồi tiếp tục di chuyển đi bộ vào miền Nam. Theo thông tin xác minh, thì người phụ nữ này có tên là Chu T.D., quê ở Hải Phòng, xác định đi bộ về quê nội ở tỉnh An Giang.

Thông tin trên báo Lao Động vào tối 27/5, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết, dù được nhiều người dân và lực lượng chức năng khuyên bảo nhưng người phụ nữ kia vẫn không nghe. Chị ta vẫn mang theo 2 con nhỏ đi bộ trên Quốc lộ 1A theo hướng vào miền Nam. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp cận và bố trí nơi ở tạm thời cho 3 mẹ con. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do chị D. khá dè dặt và không hợp tác.

Sau khi xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mới đây người phụ nữ cùng hai con nhỏ đã tiếp tục hành trình vào đến Quảng Trị và gần như từ chối mọi sự giúp đỡ. Anh Bùi Cường, một người dân tình cờ gặp 3 mẹ con trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) vào chiều ngày 1/6 đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Tiền Phong.

Theo lời kể của anh Cường thì thời điểm đó thời tiết rất nắng nóng. Anh đã chủ động dừng xe lại để hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ nhưng người mẹ từ chối và gần như không nói chuyện. Ngay cả mấy chai nước suối anh Cường gửi tặng người này cũng không nhận.

“Tôi không nhìn rõ mặt các cháu (2 đứa nhỏ đi cùng mẹ - pv) vì bị che kín. Không biết các cháu có mệt hay không, có bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hay không. Chỉ thấy người mẹ vẫn khá khỏe, đi rất nhanh và dường như không có dấu hiệu kiệt sức” - anh Cường chia sẻ trên Tiền Phong.

Sự kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ từ người đi đường đến sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương của người phụ nữ khiến câu chuyện càng trở nên bí ẩn, hoàn cảnh thực sự chị là như thế nào? Hành trình đi bộ của người phụ nữ cùng 2 đứa trẻ nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dưới thời tiết nắng gắt trong thời gian này, tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ nữ và đặc biệt là 2 đứa trẻ nhỏ khiến dư luận thực sự trăn trở.