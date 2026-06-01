Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1995), chủ hai cơ sở Tiệm bánh mỳ Quỳnh tại xã Diễn Châu. Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra hồi giữa tháng 4, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng chục người dân trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Quỳnh bị xác định đã thực hiện hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, dẫn đến ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với chủ cơ sở. Đồng thời, cả hai cơ sở Tiệm bánh mỳ Quỳnh gồm cơ sở tại khối 4 và cơ sở tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng.

Cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với hai cơ sở của tiệm bánh mì Quỳnh (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Ngoài khoản tiền phạt, bà Nguyễn Thị Quỳnh còn phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý hậu quả của vụ ngộ độc, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, điều trị và chăm sóc cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định vụ việc không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, người vi phạm được áp dụng hai tình tiết giảm nhẹ gồm chủ động khai báo, thành khẩn nhận lỗi, tích cực khắc phục hậu quả và đang trong thời kỳ mang thai.

Theo quyết định xử phạt, chủ cơ sở phải nộp đầy đủ số tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Vụ việc từng gây xôn xao dư luận địa phương khi vào trung tuần tháng 4/2026, nhiều người dân tại xã Diễn Châu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy sau khi sử dụng bánh mì mua tại Tiệm bánh mỳ Quỳnh. Chỉ trong thời gian ngắn, số người phải nhập viện điều trị đã lên tới 62 trường hợp.

Sự việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn chế biến sẵn, mà còn cho thấy những hậu quả nghiêm trọng mà một sai sót trong quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm có thể gây ra đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng tăng, các chuyên gia cho rằng việc siết chặt kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, các hộ kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn về sức khỏe, uy tín và kinh tế.

Với quyết định xử phạt vừa được ban hành, vụ việc Tiệm bánh mỳ Quỳnh được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

* Theo Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An