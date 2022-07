Xét xử vụ "Tịnh thất bồng lai": Công an tỉnh khẳng định không có việc ép cung

Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ "Tịnh thất bồng lai", trong phần xét hỏi diễn ra chiều 20/7, các luật sư yêu cầu xem xét lại các clip, liên tục chất vấn các đại diện các Sở, ngành, nhưng các đơn vị chức năng cho rằng, những clip liên quan đến ông Lê Tùng Vân đã được giám định đều phù hợp quy định pháp luật. Khi các luật sư hỏi về việc một số bị cáo nói bị đánh, ép cung trong quá trình điều tra, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định, không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ "Tịnh thất bồng lai" chiều 20/7

Đại diện điều tra viên của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, toàn bộ quá trình tố tụng, điều tra đều thực hiện khách quan, đúng pháp luật. Trong lúc điều tra đều ghi âm, ghi hình lại và những chứng cứ đưa ra trước tòa đều đã được thực hiện đúng quy định.

Trước đó sau khi xem các đoạn clip và trả lời thẩm vấn, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Hoàn Nguyên đều xác nhận họ cùng ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong video, song đều cho rằng "không nhớ cụ thể chi tiết", "lời nói của bị cáo có thể đã bị thêm bớt"... Riêng Hoàn Nguyên thừa nhận đã có lời nói xúc phạm hòa thượng Thích Nhật Từ. Đến 17h30 phiên tòa vẫn đang diễn ra phần thẩm vấn.