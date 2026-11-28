Siêu thị quy định mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm đồng giá, mỗi số điện thoại chỉ được mua một sản phẩm trong ngày nên dù mưa gió, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Siêu thị bán hàng xuyên đêm, càng về khuya càng giảm giá sâu nên khách đổ về càng nhiều. Ngọc Trâm (22 tuổi, phường Hải Châu) háo hức: "Lâu lâu mới có dịp săn đồ giá rẻ nên em sẽ kiên nhẫn xếp hàng để mua cho bằng được cái máy giặt. Dù mưa gió hơi vất vả nhưng tiết kiệm được một khoản tiền lớn thì cũng xứng đáng".