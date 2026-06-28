Tử vi ngày 29/6: 3 chòm sao may mắn vượt trội, công việc thăng hoa, tiền bạc gõ cửa, tình duyên nở rộ

Trong vòng quay của các vì sao, ngày 29/6 đánh dấu sự dịch chuyển năng lượng tích cực, khi Mặt Trăng và sao Kim cùng nhau tạo nên trường khí thuận lợi cho ba chòm sao dưới đây. Tài lộc, danh tiếng, tình cảm đều có những chuyển biến đáng kể, nhưng quan trọng hơn cả là cảm giác bình an nội tại được khôi phục sau quãng thời gian mệt mỏi. Đây là lúc thích hợp để bắt đầu một dự định ấp ủ từ lâu, gửi đi một tin nhắn quan trọng, hoặc đơn giản là cho phép bản thân tận hưởng niềm vui mà không cần lý do.

Cự Giải: Trở về đúng quỹ đạo, cảm xúc và công việc cùng thăng hoa

Người thuộc chòm sao Cự Giải ngày 29/6 sẽ cảm nhận rõ một luồng năng lượng dịu nhẹ nhưng đầy sức mạnh, bởi đây là khoảng thời gian Mặt Trăng vận hành thuận chiều với cung mệnh. Những việc tưởng chừng bế tắc trước đó bỗng có lối ra, một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với đồng nghiệp có thể mở ra hướng giải quyết bất ngờ. Người làm sáng tạo, viết lách, truyền thông sẽ có cảm hứng dồi dào, ý tưởng tuôn trào liên tục.

Về tài chính, Cự Giải có thể nhận được khoản tiền từ một nguồn ngoài dự kiến: Một dự án phụ, một khoản hoa hồng, hoặc lời mời hợp tác có thu nhập tốt. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng vội tiêu hết. Hãy dành ít nhất một phần ba số tiền đó cho khoản tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ rung động trước ai đó đã quen biết lâu mà không để ý, còn người đã có đôi thì tìm lại được sự gần gũi sau quãng lạnh nhạt. Điều Cự Giải cần ghi nhớ là: Đừng giấu cảm xúc quá lâu, một lời nói chân thành đúng lúc có thể thay đổi cả mối quan hệ.

Sư Tử: Tỏa sáng tự nhiên, được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng

Sư Tử ngày 29/6 bước vào giai đoạn mà người xưa hay gọi là "thiên thời địa lợi". Sao Mặt Trời chiếu mệnh khiến năng lượng cá nhân tăng cao, ngoại hình rạng rỡ, giọng nói có sức thuyết phục. Trong các cuộc họp, buổi phỏng vấn hay thuyết trình, Sư Tử dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện, thậm chí gây ấn tượng mạnh mà bản thân không ngờ tới. Đây là thời điểm vàng để đề xuất tăng lương, xin thăng chức, hoặc trình bày ý tưởng lớn với cấp trên.

Về tiền bạc, Sư Tử có xu hướng "tiền vào ào ạt, tiền ra cũng nhanh", vì vốn tính hào phóng và thích chiêu đãi bạn bè. Lời khuyên cho ngày này là hãy tận hưởng nhưng đừng quá đà, đặc biệt tránh chi tiêu lớn cho những thứ chỉ để khoe mẽ. Một bữa ăn ấm cúng với người thân quan trọng hơn một bữa tiệc xa hoa với người mới gặp. Trong tình cảm, Sư Tử dễ thu hút ánh nhìn từ nhiều phía, nhưng cũng dễ sa vào những mối quan hệ thoáng qua. Hãy phân biệt rõ giữa sự ngưỡng mộ nhất thời và tình cảm nghiêm túc, bởi bản chất Sư Tử luôn khao khát một mối quan hệ sâu sắc, bền vững.

Bọ Cạp: Trực giác sắc bén, nhìn thấu điều người khác bỏ qua

Bọ Cạp ngày 29/6 sở hữu khả năng quan sát và phán đoán vượt trội, dễ dàng nhận ra ai đang thành thật, ai đang che giấu điều gì đó. Trong môi trường công sở, sự nhạy bén này giúp Bọ Cạp tránh được những cái bẫy ngầm, đồng thời nhận ra cơ hội mà người khác không nhìn thấy. Một số người sẽ bất ngờ được giao việc quan trọng, hoặc được giới thiệu vào một vòng kết nối có giá trị lâu dài.

Tài chính của Bọ Cạp ngày này có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đặc biệt với những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh. Một khoản tiền cũ tưởng đã mất có thể quay trở lại, hoặc một thương vụ được chốt với điều khoản tốt hơn dự kiến. Tuy vậy, Bọ Cạp cần cẩn trọng với xu hướng kiểm soát mọi thứ. Hãy học cách buông tay đúng lúc, để người khác cùng tham gia thay vì ôm hết về mình. Trong tình cảm, đây là ngày thích hợp để nói ra những điều giữ trong lòng đã lâu. Sự thẳng thắn của Bọ Cạp lúc này không khiến đối phương rời xa, mà ngược lại sẽ kéo họ lại gần hơn.

Cát tinh chiếu mệnh chỉ tạo ra cơ hội, người biết tận dụng mới chính là người chiến thắng. Ba chòm sao Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp đều có vận trình rực rỡ trong ngày 29/6, nhưng điểm chung nằm ở chỗ: Tất cả đều cần học cách giữ tỉnh táo giữa lúc thuận lợi nhất. Đừng vội đưa ra quyết định lớn chỉ vì cảm thấy "đang gặp may". Hãy ghi lại những ý tưởng nảy ra trong ngày, gọi điện cho người thân, làm một việc tử tế nhỏ cho người lạ. Phúc khí của một ngày tốt sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nếu được lan tỏa đúng cách.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.