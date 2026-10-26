Xếp hạng 4 con giáp được quý nhân phù trợ nhiều nhất tháng 10 Âm lịch

Tháng 10 Âm lịch - thời điểm bước sang mùa Đông theo lịch cổ phương Đông luôn mang theo những luồng năng lượng biến chuyển vô cùng mạnh mẽ, đánh dấu giai đoạn tăng tốc quan trọng trước khi khép lại một năm làm việc vất vả. Dưới sự luân chuyển của ngũ hành và các chòm sao chiếu mệnh, vận trình của mỗi cá nhân sẽ có những bước ngoặt riêng biệt. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của bức tranh tử vi tháng này chính là sự xuất hiện rực rỡ của vận "Quý Nhân" đối với một số tuổi đặc biệt.

Khi được quý nhân dang tay nâng đỡ, mọi khó khăn bế tắc tưởng chừng không có lời giải trước đó đều sẽ nhanh chóng được tháo gỡ một cách êm đẹp. Việc xuất hiện những người thầy dẫn đường, đồng nghiệp tâm lý hay đối tác lớn không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn mở ra những cơ hội tài chính bất ngờ. Hãy cùng điểm danh và xếp hạng 4 con giáp đón nhận vượng khí dồn dập nhất trong tháng 10 Âm lịch tới đây.

1. Tuổi Tỵ và tuổi Thân: Hai vị trí dẫn đầu với vận quý nhân nâng đỡ bứt phá công danh và tài lộc

Chiếm giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng vận may tháng 10 Âm lịch chính là người tuổi Tỵ khi họ sở hữu vận trình khởi sắc toàn diện nhờ sự hội tụ của nhiều cát tinh lớn. Sau khoảng thời gian vất vả dồn sức cho công việc, bước sang tháng mới này, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận rõ rệt sự trợ lực từ những người đi trước có tầm ảnh hưởng trong ngành. Quý nhân của tuổi Tỵ có thể là cấp trên lâu năm nhận ra năng lực thực sự của bạn, hoặc một người bạn cũ mang đến cơ hội hợp tác kinh doanh có giá trị vô cùng cao.

Những đề án hay ý tưởng từng bị hoãn lại sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, giúp bản mệnh nhanh chóng khẳng định vị thế và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Đi kèm với sự thăng tiến trong sự nghiệp là nguồn tài chính tăng trưởng phi mã, các khoản tiền thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận đầu tư liên tục chảy về túi, giúp tuổi Tỵ tận hưởng một tháng ngập tràn niềm vui và sự an tâm.

Ngay sau tuổi Tỵ, người tuổi Thân xuất sắc vươn lên vị trí thứ hai nhờ sự che chở của cục diện Tam Hợp tài lộc. Trong tháng 10 Âm lịch, người tuổi Thân không chỉ phát huy được sự nhạy bén, thông minh vốn có mà còn liên tục gặp được những quý nhân xuất hiện đúng lúc để gỡ rối những bài toán phức tạp.

Dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tự do hay làm công ăn lương, bạn đều nhận được sự hướng dẫn tận tình từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Các mối quan hệ xã giao ngày càng được củng cố bền chặt, tạo tiền đề cho những hợp đồng lớn được ký kết thuận lợi. Tình hình tài chính của tuổi Thân trong tháng này vô cùng rực rỡ khi nguồn thu chính lẫn phụ đều đạt mức kỳ vọng, giúp bạn tự tin triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn cho tương lai.

2. Tuổi Hợi và tuổi Mão: Hái quả ngọt nhờ sự hậu thuẫn vững chắc từ những người đồng hành

Xếp ở vị trí thứ ba là người tuổi Hợi, con giáp bước vào tháng sinh của mình với tâm thế vô cùng thư thái và hanh thông. Được sao Thái Âm cùng Hồng Loan đồng thời chiếu mệnh, vận quý nhân của tuổi Hợi trong tháng 10 Âm lịch mang màu sắc vô cùng ấm áp và tinh tế, chủ yếu đến từ gia đình, bạn bè thân thiết hoặc đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Bất cứ khi nào gặp phải áp lực hay phân vân trước các quyết định quan trọng, tuổi Hợi đều nhận được những lời khuyên chân thành, đúng đắn và sự hỗ trợ nguồn lực kịp thời.

Sự êm đẹp trong môi trường làm việc giúp tinh thần của bạn luôn phấn chấn, từ đó nâng cao hiệu suất lao động và gặt hái những phần thưởng tài chính xứng đáng. Phương diện tình cảm của tuổi Hợi cũng thăng hoa rực rỡ, sự thấu hiểu từ nửa kia giúp bạn có thêm bệ phóng tinh thần vững chắc để vững tâm theo đuổi sự nghiệp.

Khép lại Top 4 con giáp vượng khí nhất chính là người tuổi Mão, những người đón nhận làn sóng may mắn nhờ tinh thần cầu thị và sự khéo léo trong giao tiếp. Bước sang tháng 10 Âm lịch, quý nhân của tuổi Mão không ở đâu xa mà chính là những khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp xung quanh bạn mỗi ngày.

Sự chân thành và tác phong làm việc chuẩn mực giúp tuổi Mão xây dựng được niềm tin tuyệt đối với mọi người, từ đó thu hút những cơ hội làm ăn đầy tiềm năng. Dù không tạo ra những bước nhảy vọt quá đột ngột, vận trình tài chính của tuổi Mão lại tăng tiến rất đều đặn và vững chắc. Những khoản tiền tích lũy tăng lên giúp bạn thoải mái trang trải cho các nhu cầu cá nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn quỹ an toàn cho khoảng thời gian giáp Tết.

Mặc dù 4 con giáp trên sở hữu vận trình vô cùng thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh, nhưng vận may thực sự chỉ có thể chuyển hóa thành thành quả bền vững nếu bạn biết chủ động nắm bắt và trân trọng. Quý nhân chỉ đóng vai trò là ngọn đèn dẫn đường hay người mở ra cánh cửa cơ hội, còn người trực tiếp bước qua và nỗ lực hành động vẫn chính là bản thân bạn. Do đó, việc duy trì một thái độ làm việc nghiêm túc, không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn mỗi ngày là yếu tố tiên quyết để bạn giữ vững niềm tin trong mắt những người nâng đỡ mình.

Bên cạnh đó, việc giữ cho mình một tâm thế khiêm tốn, biết lắng nghe và lan tỏa tinh thần tích cực cũng là cách hiệu quả nhất để thu hút năng lượng may mắn trong tháng 10 Âm lịch. Hãy luôn thể hiện sự biết ơn chân thành đối với những người đã giúp đỡ bạn, cho dù đó chỉ là một lời khuyên nhỏ hay một sự trợ lực lớn. Việc duy trì thói quen giúp đỡ người khác khi có khả năng cũng chính là cách bạn gieo trồng những hạt giống hạt nhân tốt đẹp, tạo nên một chuỗi năng lượng tích cực bền vững để bảo vệ vận khí cho bản thân không chỉ trong tháng này mà còn xuyên suốt hành trình sự nghiệp về sau.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo