Xếp hạng 3 chòm sao may mắn nhất ngày 1/4: Ngày Cá tháng Tư nhưng Thần Tài tặng quà thật, công việc lên hương, tình duyên viên mãn

Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, chớp mắt cái đã bước sang tháng 4. Ngày mùng 1 tháng 4 hàng năm vốn dĩ luôn nhộn nhịp với những lời trêu chọc, những màn "tỏ tình dạo" hay những cú lừa vô hại khiến hội chị em văn phòng vừa cười vừa mếu. Người ta thường dặn nhau hôm ấy nghe gì cũng phải cẩn thận kẻo ăn "cá". Nhưng gác lại những trò đùa tếu táo ấy, dưới góc độ chiêm tinh học, ngày đầu tiên của tháng 4 năm nay lại mở ra một trường năng lượng cực kỳ rực rỡ, ấm áp và mang tính xoa dịu rất cao.

Có những người ngày 1/4 sẽ phải cảnh giác cao độ, nhưng lại có những người cứ việc nhẩn nha tận hưởng niềm vui tự tìm đến cửa. Nếu bạn may mắn lọt vào top 3 cung hoàng đạo dưới đây, thì xin chúc mừng, những điều tốt đẹp đang đến với bạn trong ngày 1/4 hoàn toàn không phải là một "cú lừa" đâu nhé. Vận may này rất chân thật, rất đời thường, gõ cửa từ mâm cơm gia đình, từ góc bàn làm việc cho đến cả chiếc ví tiền của bạn. Cùng điểm danh xem vũ trụ đang gọi tên ai để lan tỏa chút năng lượng rực rỡ này nhé!

1. Bạch Dương: Tháng của mình, sân chơi của mình, tiền bạc rủng rỉnh ngỡ như đùa

Bước vào ngày 1/4 cũng là lúc Bạch Dương đang đắm chìm trong những ngày tháng sinh nhật rực rỡ nhất của chính mình. Năng lượng của mặt trời đang soi rọi chiếu mệnh, mang đến cho những cô nàng, anh chàng cừu nhỏ một sức sống mãnh liệt và một vận may rực rỡ khó ai sánh bằng. Ngày 1/4, sự may mắn của Bạch Dương hiển hiện rõ nhất ở con đường tài lộc và sự nghiệp. Nếu đang làm kinh doanh, bạn có thể sẽ nhận được những đơn hàng lớn bất ngờ từ khách quen, hay những khoản nợ cũ ngỡ như đã đi vào dĩ vãng bỗng nhiên được người ta chủ động nhắn tin hoàn trả.

Còn đối với hội chị em làm công sở, đừng quá bất ngờ nếu sếp gọi bạn vào phòng và thông báo một tin vui về lương thưởng hay một dự án quan trọng sắp được giao phó. Vào ngày Cá tháng Tư, khi nghe những tin liên quan đến tiền bạc, có thể tâm lý đầu tiên của Bạch Dương sẽ là phẩy tay cười xòa: "Lại định lừa tôi chứ gì!". Nhưng không đâu nhé, hãy cứ mở lòng đón nhận, bởi những con số nhảy múa trong tài khoản hay những lời hứa hẹn trong công việc ngày 1/4 đều là quả ngọt mà bạn đã gieo trồng từ sự nỗ lực suốt thời gian qua. Vận may đến rất chân thực, việc của bạn chỉ là tự tin nắm bắt và tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn để ăn mừng mà thôi.

2. Kim Ngưu: Đóa hoa tình yêu nở rộ, những lời chân thật giấu sau câu nói đùa

Trái ngược với sự sôi nổi và bùng nổ tài chính của Bạch Dương, vận may của Kim Ngưu trong ngày 1/4 lại len lỏi vào một góc khuất mềm mại và ấm áp hơn: Chuyện tình cảm. Kim Ngưu vốn dĩ là những con người thực tế, đôi khi hơi khô khan và khép kín, họ ít khi tin vào những thứ phù phiếm hay những lời đường mật mông lung. Thế nhưng, mùng 1 tháng 4 này lại là thời điểm mà những rào cản phòng ngự trong trái tim Kim Ngưu được nới lỏng nhẹ nhàng nhất.

Rất có thể trong ngày 1/4, bạn sẽ nhận được một lời tỏ tình từ một người đã âm thầm quan tâm bạn từ lâu. Họ mượn cớ ngày Cá tháng Tư để nói ra tiếng lòng, để nếu lỡ bị từ chối thì vẫn có thể cười xòa coi như một trò đùa. Kim Ngưu tinh tế, nếu bạn cũng có cảm tình, đừng vội gạt đi nhé, hãy nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, bạn sẽ thấy sự chân thành tuyệt đối hiện diện ở đó.

Không chỉ với những người độc thân, mà với những Kim Ngưu đã có gia đình, ngày 1/4 cũng trôi qua êm đềm đến lạ. Mọi xích mích nhỏ nhặt của vợ chồng bỗng dưng được hóa giải chỉ bằng một câu trêu đùa dở khóc dở cười, mâm cơm tối bỗng rộn rã tiếng cười của con trẻ. Đó chẳng phải là sự may mắn tuyệt vời nhất mà một người phụ nữ luôn vun vén cho tổ ấm hằng mong cầu hay sao?

3. Song Ngư: Tâm hồn được chữa lành, bình an len lỏi vào từng khoảnh khắc

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Song Ngư - những tâm hồn mộng mơ và nhạy cảm nhất vòng tròn hoàng đạo. May mắn của Song Ngư trong ngày mùng 1 tháng 4 không đến từ những tờ tiền mặt rủng rỉnh hay những lời tỏ tình chấn động, mà nó đến từ sự bình yên từ tận sâu trong nội tâm.

Thời gian qua, có lẽ Song Ngư đã phải gồng gánh khá nhiều áp lực vô hình, những suy nghĩ ngổn ngang khiến bạn đôi khi thấy kiệt sức. Nhưng vào đúng ngày 1/4, dường như có một bàn tay vô hình đã vuốt ve, xoa dịu đi những muộn phiền ấy. Bạn bắt đầu ngày mới bằng việc thấy bông hoa nhỏ ở ban công vươn mình nở rộ, trên đường đi làm không bị tắc đường, hay đến văn phòng được đồng nghiệp mua tặng một ly trà sữa đúng vị yêu thích.

Những chi tiết nhỏ nhặt, mộc mạc và tưởng chừng như vụn vặt ấy lại ghép thành một ngày ngập tràn niềm vui. Sự suôn sẻ trong mọi tương tác giao tiếp ngày 1/4 giúp Song Ngư lấy lại được nguồn năng lượng tích cực. Bạn chợt nhận ra rằng, vận may đôi khi không phải là trúng số độc đắc, mà chỉ đơn giản là trải qua một ngày không có sóng gió, mọi người xung quanh đối xử với mình bằng sự dịu dàng và bản thân mình cũng tự biết yêu thương lấy chính mình.

Ngày Cá tháng Tư hay bất kỳ ngày nào đi chăng nữa, may mắn vẫn luôn hiện diện quanh ta, theo những cách mộc mạc và chân thật nhất. Chúc cho Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư và tất cả chị em sẽ có một ngày đầu tháng 4 tràn ngập tiếng cười và rinh về thật nhiều niềm vui thực thụ nhé!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)