Năm nay là năm Bính Ngọ, năm bản mệnh của những người tuổi Ngọ. Từ đầu năm đến giờ, chắc hẳn không ít bạn cảm thấy trong lòng luôn có chút bất an, làm việc gì cũng thấy nhọc nhằn hơn bình thường. Người xưa có câu "Thái tuế áp vận, phùng xung tắc động, phùng hợp tắc phát", nôm na là trong năm tuổi, càng năng động xông xáo thì cơ hội càng nhiều.

Đặc biệt, khi bước qua tiết Thanh Minh vào đầu tháng 4 tới đây, âm khí lùi bước, dương khí sinh sôi mạnh mẽ. Tuổi Ngọ mang mệnh Hỏa, mùa Xuân mang mệnh Mộc, mà Mộc thì sinh Hỏa. Đây chính là điềm báo "Đắc thời đắc lệnh", ngọn lửa nhiệt huyết trong người tuổi Ngọ sẽ được tiếp thêm củi vượng.

Bốn "hỷ sự" dưới đây hoàn toàn không phải là những lời chúc sáo rỗng để an ủi, mà là kết quả tất yếu trổ ra từ chính sự nỗ lực và thời vận đang lên của bạn.

Hỷ sự thứ nhất: Sinh khí hồi sinh, dứt hẳn cảnh "ngủ bao nhiêu cũng thấy mệt"

Người tuổi Ngọ vốn dĩ mang trong mình sự nhiệt huyết, trượng nghĩa và chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Thế nhưng, trong những tháng đầu của năm bản mệnh, năng lượng của bạn dường như bị "rút cạn". Bạn hay gặp tình trạng uể oải, ngủ không sâu giấc, sáng dậy nặng nề, cơ thể rã rời mà chẳng rõ nguyên nhân. Đó là do dương khí đang bị chèn ép chưa phát ra được.

Bước qua Thanh Minh, khi vạn vật đâm chồi, "Ngọ mã phùng xuân", ngọn lửa sinh khí trong cơ thể bạn sẽ được thổi bùng lại. Những cơn đau mỏi vai gáy, cảm giác hụt hơi hay chứng đau đầu suy nghĩ ngợi nhiều sẽ dần thuyên giảm. Bạn sẽ thấy mình dễ chìm vào giấc ngủ hơn, sáng dậy tỉnh táo và dồi dào năng lượng.

Nhất là những ai làm công việc văn phòng phải ngồi nhiều, thời gian tới chỉ cần chăm ra ngoài đi dạo, đón chút nắng sớm, bạn sẽ thấy tinh thần mình như được thay máu, sảng khoái vô cùng.

Hỷ sự thứ hai: Nút thắt công việc bung mở, cơ hội gõ cửa

Người tuổi Ngọ làm việc thường rất dứt khoát, nhanh gọn, nên thứ họ ghét nhất là cảm giác bị "tắc đường". Vài tháng qua, có thể bạn đã phải đối mặt với vô số sự trì hoãn: Dự án đàm phán mãi không xong, khách hàng hứa hẹn rồi để đấy, hay cấp trên không tạo điều kiện. Đừng vội nản lòng tự trách mình kém cỏi, chẳng qua là thời cơ chưa chín muồi mà thôi.

Tiết Thanh Minh mang theo sinh khí đất trời, chiếu thẳng vào cung sự nghiệp của bạn. Những dự án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt bỗng nhiên tìm được hướng giải quyết. Những đối tác trước đây lạnh nhạt bỗng chủ động liên lạc lại.

Mọi thứ tự nhiên trơn tru, hanh thông đến lạ kỳ. Nhất là với những người làm kinh doanh tự do, chạy thị trường hay làm sale, sao Dịch Mã đang chiếu mệnh, bạn càng đi lại nhiều, càng năng giao tiếp thì cơ hội chốt đơn, ký hợp đồng càng lớn. Tiền tài đang nằm ở những chuyến đi.

Hỷ sự thứ ba: Gia đạo an yên, cởi bỏ hoàn toàn những nút thắt trong lòng

Đây là niềm vui lớn nhất và cũng là điều thiết thực nhất dành cho bạn trong thời gian tới. Người tuổi Ngọ sống rất nặng tình, luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng ngặt nỗi tính tình lại hay nóng nảy, "ruột để ngoài da", đôi khi lời nói đi trước suy nghĩ làm tổn thương người thân.

Thời gian qua, có thể nhà cửa hay xảy ra lục đục, vợ chồng cãi vã vì những chuyện không đâu, hoặc bạn phải ngày đêm thao thức lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ già, chuyện học hành của con cái. Thanh Minh vốn là tiết khí của sự đoàn tụ, hướng về gia tiên. Nhờ trường năng lượng an lành này, những "sợi dây" đang căng thẳng trong gia đình bạn sẽ chùng xuống.

Người từng giận dỗi bỗng tự nhiên nguôi ngoai và bao dung hơn; những chuyện tưởng chừng tày trời hóa ra lại có cách giải quyết êm thấm. Bạn sẽ nhận ra, nhà cửa êm ấm, tiếng cười trở lại bữa cơm chiều mới chính là thứ tài sản vô giá nhất, là "viên thuốc an thần" hiệu quả nhất giúp bạn vững tâm đương đầu với mọi bão giông ngoài kia.

Hỷ sự thứ tư: Lộc lá bất ngờ, tiền bạc năng nhặt chặt bị

Về mặt tài chính, người tuổi Ngọ vốn giỏi kiếm tiền nhưng trong năm tuổi lại rất dễ bị thất thoát, hao tài tốn của. Nhưng đừng lo, sau Thanh Minh, cục diện sẽ thay đổi. Vận khí vượng lên kéo theo những nguồn "tài lộc ẩn" bắt đầu lộ diện. Đây không phải là trúng số độc đắc hay giàu lên sau một đêm, mà là quả ngọt từ những hạt mầm bạn đã gieo trồng từ trước.

Có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng người ta mang đến trả; một công việc làm thêm mang lại khoản thu nhập kha khá; hoặc những mối quan hệ cũ bỗng mang đến cho bạn những nguồn khách hàng mới. Tiền bạc thời gian này cứ chảy vào túi bạn như một dòng suối nhỏ, không ồn ào nhưng rỉ rả không ngừng. Việc của bạn là cứ bình tâm, đừng quá tham lam ôm đồm những dự án mạo hiểm, cứ "năng nhặt" ắt sẽ "chặt bị".

Lời khuyên bỏ túi cho tuổi Ngọ dịp này

Bốn niềm vui trên đang rồng rắn xếp hàng đợi bạn, nhưng để đón nhận trọn vẹn, bạn cũng cần tự điều chỉnh mình một chút:

- Động thay vì tĩnh: Ngựa là phải rong ruổi. Thời tiết đang đẹp, hãy bớt nằm ườn ở nhà lướt điện thoại. Ra ngoài vận động, chạy bộ hay dạo công viên sẽ giúp bạn giải tỏa hết những bực dọc, uất ức dồn nén bấy lâu.

- Bớt lo chuyện bao đồng: Người tuổi Ngọ rất hay thương người, nhưng năm nay, quản việc người khác càng nhiều thì rắc rối rước vào thân càng lớn. Hãy thu gọn sự quan tâm lại, tập trung chăm lo cho bản thân và gia đình nhỏ của mình trước đã.

- Tâm vững, khí thuận: Năm bản mệnh không phải là cái hố sâu để bạn sợ hãi, mà là lúc vũ trụ nhắc nhở bạn đi chậm lại, nhìn sâu hơn. Tâm bạn có tĩnh thì khí mới thuận, khí thuận rồi thì vạn sự ắt sẽ hanh thông, những điều tốt đẹp nhất chắc chắn đang chờ bạn ở phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)