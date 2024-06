Sau một quãng thời gian dài cư dân mạng liên tục đồn đoán về việc Xoài Non và Xemesis có bất đồng trong hôn nhân, soi "hint" cho thấy Xoài Non đã ra ở riêng, thì ngày 16/6 vừa qua, cả hai đã công khai với người theo dõi trên MXH về cuộc hôn nhân gián đoạn của mình, cho biết cặp đôi kết thúc trong êm đẹp.

Phản ứng của cư dân mạng chia thành nhiều luồng, tiếc nuối có, khó hiểu có. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là dân tình bỗng gọi tên Hari Won và Tiến Đạt khi mối tình của Xemesis và Xoài Non đi đến hồi kết.

Lý do xuất phát từ 1 điểm tương đồng này đây.

Cụ thể, trong vlog cách đây 4 năm, Xemesis và Xoài Non chơi trò đặt câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của cư dân mạng. Xemesis nói mình đã qua lại với khoảng 150-200 cô gái khiến Xoài Non sốc. Ngay sau đó, anh lập tức trấn an, cho biết mối quan hệ của hai người với nhau là mối quan hệ nghiêm túc, có sự tin tưởng hoàn toàn khác so với những người yêu trước đây. Qua lời nói của Xemesis, nhiều cư dân mạng ngầm hiểu anh đang khẳng định Xoài Non chính là "chân ái" , "bến đỗ" cuối cùng của mình. Thời điểm video đó được đăng tải là khoảng 3 tháng trước khi Xemesis và Xoài Non đính hôn.

Xemesis và Xoài Non thổ lộ về những mối quan hệ trước đây

Xem đến đây và đối chiếu với hiện tại, cư dân mạng nhận ra "kịch bản" này vô cùng quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Thì ra, Hari Won cũng từng có 1 niềm tin như vậy với mối tình cùng Đinh Tiến Đạt. Khi Trấn Thành đặt câu hỏi tìm hiểu cô đã có bao nhiêu mối tình thì cô không tiết lộ cụ thể nhưng khẳng định Đinh Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của đời mình, phản hồi "Chắc!" khi được hỏi lại lần nữa. Và Trấn Thành trở thành chồng của Hari Won sau này, chứ không phải "người đàn ông cuối cùng" kia.

Video Hari Won khẳng định Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của mình được so sánh với trường hợp Xemesis - Xoài Non

Có những điều cứ tưởng là "chân ái" cuộc đời nhưng hoá ra chưa phải. Kể từ đó, phát ngôn của Hari Won vẫn được lan truyền khắp trên mạng, một phần đã trở thành "meme" thường được sử dụng trong bình luận nhằm mục đích vui đùa.

Trước sự trùng hợp đến ngỡ ngàng giữa tình huống trên, dân mạng rút ra 1 điều: Tình yêu luôn khó đoán và nó không phải là một điều bất di bất dịch, một lúc nào đó tất cả đều sẽ thay đổi. Điều đó không có nghĩa chúng ta chưa từng thành thật với tình cảm của bản thân, mà đơn giản vì: Ai rồi cũng sẽ khác!

Dẫu sao, hạnh phúc của mỗi cá nhân đều là do họ tự quyết định, dù là lựa chọn như thế nào tin rằng tất cả đều hướng đến lựa chọn tốt đẹp nhất cho chính mình và đối phương.