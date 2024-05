Tối 18/5, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao về cặp vợ chồng nổi tiếng Xoài Non và Xemesis (Phạm Thùy Trang - 22 tuổi và Nghiêm Anh Hiếu - 35 tuổi). Theo đó, Xemesis được phát hiện không theo dõi Xoài Non trên Instagram trong khi hot girl vẫn follow nam streamer. Ngoài ra nhiều người chỉ ra rằng thời gian gần đây Xoài Non không thực sự đảm bảo về mặt sức khỏe và tinh thần khi livestream không nhiệt tình, để lộ ánh mắt thất thần.



Vợ chồng Xemesis

Sự mệt mỏi lộ rõ trong những phiên live của Xoài Non gần đây

Ngay trong đêm 18/5 - rạng sáng 19/5, Xemesis đã có động thái đáng chú ý. Nam streamer đã lại theo dõi vợ trên Instagram nhưng không có bất cứ chia sẻ nào thêm.

Về phần mình, Xoài Non vẫn giữ im lặng, chưa có phản ứng nào sau sự việc gây xôn xao.

Xemesis đã theo dõi Xoài Non sau khi cư dân mạng bàn tán

Trước đó, nam streamer không theo dõi vợ

Trước đó, Xoài Non rất chăm tương tác trên fanpage có 1,3 triệu người theo dõi của Xemesis. Trong bài đăng của Xemesis vào cuối tháng 4 vừa qua, cô nàng vẫn vui vẻ bình luận nhân dịp sinh nhật chồng, thậm chí còn bất ngờ khi trở thành “fan cứng” của chồng.

Ngược lại, page Xemesis cũng chỉ theo dõi duy nhất mình page của Xoài Non.

Xoài Non chăm tương tác phía dưới ảnh của Xemesis

Xemesis cũng là thành viên trong hội "chỉ follow mình em"

Với cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ của cặp đôi, mong không có trục trặc gì. Bên cạnh đó không ít ý kiến khẳng định vợ chồng không theo dõi nhau trên MXH là bình thường, có người còn không kết bạn Facebook hoặc block vì nhìn nhau ngoài đời đủ rồi.