Xem xét trách nhiệm vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai khiến 11 người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh khiến 6 người chết, 5 người bị thương, Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai và công ty này.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân; chia sẻ những khó khăn, mất mát; hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nêu trên để phòng ngừa tai nạn tái diễn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm hình sự (nếu có), đồng thời báo cáo kịp thời về Bộ (qua Cục An toàn lao động và Thanh tra Bộ trong công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn lao động).

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại xưởng gỗ ở Đồng Nai.

Sở này được yêu cầu tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhất là trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vừa được Thủ tướng phát động ngày 26/4; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các chế độ, chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn

Trước đó, trong quá trình sử dụng nồi hơi tại xưởng bán thành phẩm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4. Đến sáng ngày 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ.

Tại thời điểm đó có 42 công nhân đang làm việc trong xưởng. Hậu quả làm 6 người chết và 5 người bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng.