Xem video vợ làm đám cưới với kẻ khác, người đàn ông hốt hoảng: Kết quả xét nghiệm ADN vạch trần tất cả

Nội dung chính: - Kết hôn với đối tượng quen qua mạng - Bàng hoàng khi biết sự thật

Trần Cương (Giang Tô, Trung Quốc) quen biết Tiểu Phương qua mạng từ năm 2014, cô kém anh 11 tuổi. Do tính chất công việc phải thường xuyên đi công tác, Trần Cương luôn cảm thấy cô đơn. Vì vậy, anh nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Tiểu Phương và tiến tới hôn nhân. Kể từ kết hôn, hai người hiếm khi có thời gian gần gũi nhau vì anh phải đi làm xa, chủ yếu liên lạc qua mạng.

Tuy nhiên, sau này anh mới biết, việc không ở cạnh nhau đã tạo điều kiện để vợ dựng lên những lời nói dối. Thực tế, khi bắt đầu mối quan hệ với anh, cô ta đang sống chung với một người đàn ông khác ở Dương Châu.

Màn kịch được dàn dựng công phu

Trong thời gian hẹn hò, Tiểu Phương tạo dựng hình ảnh một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” với cha là đại gia, gia đình sở hữu nhiều bất động sản. Mỗi khi Trần Cương công tác trở về, địa điểm hẹn hò đều là những khách sạn sang trọng do Tiểu Phương sắp xếp. Thực tế là cô chưa bao giờ đưa anh về nhà.

Một thời gian sau, Tiểu Phương báo tin mình có thai. Trần Cương vô cùng hạnh phúc khi sắp được làm cha. Một ngày nọ, khi Trần Cương đi công tác, vợ gọi điện báo đã sinh con gái. Đứa trẻ sinh non 3 tháng so với dự kiến, Tiểu Phương giải thích là vì một số lý do sức khỏe nên phải kích sinh, Trần Cương hoàn toàn tin tưởng lời nói dối này. Anh đâu ngờ, bé gái này thực chất là con của vợ với người tình của cô ta.

Trần Cương vẫn luôn tin rằng mình có con với Tiểu Phương. Ảnh: 163

Sau khi chia tay người tình, Tiểu Phương lại thông báo với Trần Cương mình có thai. Lần này, cô ta không chắc chắn cha đứa bé là ai. Trần Cương đến thăm nom, thấy Tiểu Phương bụng to nên càng tin là thật. Thực tế, Trần Cương đã đi phá thai và không hề sinh con đứa con thứ hai. Mỗi khi Trần Cương muốn gặp “con trai”, cô ta đều lấy cớ con đang ở nhà ông bà ngoại để từ chối.

Cô ta còn lấy ảnh và video của con bạn bè gửi cho Trần Cương và người thân, tạo dựng hình ảnh một người vợ tần tảo nuôi con. Trong suốt thời gian này, Tiểu Phương vẫn nhận tiền nuôi con từ Trần Cương. Tổng số tiền lên tới hơn 490.000 NDT (1,7 tỷ đồng).

Ngỡ ngàng khi thấy vợ làm đám cưới… với người khác

Mãi đến tháng 5/2020, trong một lần đi công tác, Trần Cương tình cờ xem được đoạn video ghi lại cảnh đám cưới của Tiểu Phương với một người đàn ông khác. Quá sốc, anh bắt đầu điều tra và phát hiện ra sự thật đau lòng về người vợ lừa dối cùng đứa con không phải con ruột của mình. Anh còn phát hiện số tiền 220.000 NDT (tương đương 768 triệu đồng) mà côi xin để làm ăn thực chất được dùng để trả tiền đặt cọc mua nhà với người tình.

Nghi ngờ vợ còn giấu nhiều bí mật khác, Trần Cương quyết định kiện cô lên tòa án. Sau khi kiểm tra quan hệ cha con, anh càng đau đớn hơn khi phát hiện con gái mà mình nuôi nấng bấy lâu này không phải là con ruột. Qua điều tra, anh cũng phát hiện thêm Tiểu Phương đã che giấu sự thật về việc chung sống và kết hôn với người khác, bịa đặt hoàn cảnh công việc và các mối quan hệ gia đình của mình, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Tại tòa, Trần Cương cho biết anh hoàn toàn không hay biết mình bị lừa suốt thời gian qua. Anh nói: "Vì điều quan trọng nhất là cô ấy đã sinh cho tôi một trai một gái. Tôi luôn tin tưởng cô ấy, vậy mà tất cả đều là giả dối." Về phần mình, Tiểu Phương khai rằng cô ta không muốn Trần Cương suy sụp nên mới liên tục dựng chuyện. Cô ta cũng chủ động trả lại Trần Cương số tiền 248.000 NDT đã chiếm đoạt. Trong quá trình xét xử, cô ta tiếp tục bồi thường thêm 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) và được Trần Cương tha thứ. Căn cứ vào những bằng chứng được đưa ra, tòa tuyên phạt Tiểu Phương 6 năm tù giam và phạt 130.000 NDT (khoảng 454 triệu đồng) vì hành vi lừa đảo của mình.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.