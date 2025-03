Bạn đã bao nhiêu lần rơi vào trạng thái thất tình, kết thúc 1 mối quan hệ hay tệ hơn là ly hôn? Bạn đã từng dằn vặt chính bản thân mình bởi kết quả tồi tệ của mối tình này lỗi phần lớn do bạn?

Tôi đã từng phớt lờ lời cô bạn thân: "Xem Sex Education đi hay lắm, dạy được cả con nắn được cả chồng". Và cho đến khi phải ký vào tờ đơn ly hôn tôi mới quyết định xem bộ phim này, thậm chí có những đoạn tôi đã xem đi xem lại 3 lần trong 1 đêm. Và có 3 câu thoại gần như thay đổi cuộc đời tôi, biến những bất hạnh hiện tại thành 1 loại may mắn. Thì ra, tôi không phải 1 phụ nữ trung niên thất bại vô dụng, tôi chỉ đang đứng trên trạm dừng nghỉ của cuộc đời mình để chuẩn bị cho 1 hành trình mới.

"Tình yêu không phải là những cử chỉ lớn lao, mặt trăng hay các vì sao. Nó đôi khi chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên" – Otis Milburn

Khi đối mặt với người từng yêu mình nói đã hết yêu, 1 cuộc tình gần hết "date" hay 1 cuộc hôn nhân "chết lâm sàng" bao năm, chúng ta thường có xu hướng tự vấn bản thân. "Tại sao anh ấy thay đổi?", "Mình đã làm sai điều gì?" rồi "Tại sao anh ấy từng chiều chuộng yêu thương mình thế giờ lại lạnh lùng đến tàn nhẫn?"…

Nhưng đôi khi tình yêu cũng có hạn sử dụng, bản tính anh ta cả thèm chóng chán, anh ta dễ thỏa hiệp với những cám dỗ ngoài kia thì dừng lại là cái kết khó tránh khỏi. Và đôi khi bạn cũng chẳng làm sai điều gì cả, cái sai duy nhất là bạn đã chọn sai chồng, tin sai người.

Thế nên đứng trước đổ vỡ đừng quá dằn vặt bản thân nếu bạn đã hết lòng, hết tâm, hết sức. Trên đời không có gì tuyệt đối, đặc biệt là cảm xúc của con người, có chăng bạn thiếu 1 chút may mắn mà thôi!

"Mọi người xứng đáng được bạn yêu thương bằng cả trái tim. Nếu không thể làm được điều đó thì hãy nói cho họ biết. Đó là điều tử tế nên làm"

Điều đáng sợ nhất trong 1 mối quan hệ là sự im lặng. Có những cuộc chia tay chỉ qua tin nhắn, thậm chí là họ chọn cách "bốc hơi" khỏi cuộc đời bạn như chưa từng tồn tại. Họ gọi đấy là cách kết thúc nhẹ nhàng, "đau 1 lần rồi thôi" hoặc họ sẽ chọn cách tệ bạc nhất là biến bạn từ nạn nhân trở thành kẻ gây lỗi.

Thế mới nói, tình yêu đừng nên phân chia yêu ít hay yêu nhiều, đã yêu là chân thành, là dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, là dốc hết tình cảm chứ không phải chừa lại chỗ cho 1 ai khác. Còn nếu đã hết yêu, đã thay lòng thì "làm ơn" nói cho người ta biết. Thẳng thắn cũng chính là sự tử tế còn sót lại trong mối quan hệ này. Đừng im lặng, đừng an ủi xoa dịu, đừng lấy cái khác ra che lấp để trốn tránh, cũng đừng lý do bằng 2 từ không hợp, bởi không hợp đã chẳng là gì của nhau.

"Bạn cần sở hữu câu chuyện của mình, đừng để nó kiểm soát bạn" - Otis Milburn

Đây là câu nói ngắn gọn nhưng rất đắt giá và cần thiết cho mỗi người. Ai cũng có câu chuyện riêng, niềm vui thì có thể giống nhau nhưng chẳng có nỗi buồn nào như nhau cả. Câu chuyện của bạn, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau hãy cố gắng kiểm soát nó, đừng biến nó thành tấn bi kịch ảnh hưởng tương lai sau này của bạn.

Ví dụ như câu chuyện của chính tôi, tôi đã cố gắng hết mình vì gia đình nhưng đổi lại là sự phản bội. Tôi mất cả tháng trời suy nghĩ xem bản thân đã sai điều gì khiến chồng chán mình. Tôi bị cuốn theo những bài hát buồn, những bộ phim tiêu cực, những góc tệ nhất trong câu chuyện của chính mình. Tôi nghĩ mình "xuống dốc" đến mức người đàn ông từng yêu mình nhiều như thế chán vợ tới nỗi không muốn tuyên bố lý do ly hôn. Tôi không thể kiểm soát được những điều tồi tệ cùng lúc xảy đến với mình. Tôi mệt mỏi, tuyệt vọng rồi thả trôi mọi thứ 1 cách vô hồn.

Rồi tôi nhận ra, sự chung thủy của bạn đời đôi khi là 1 loại may mắn. Thay đổi là bản năng nhưng chung thủy lại là lựa chọn. Họ chọn hết yêu đâu phải lỗi do bạn? Và việc anh ta phải tự mình đối diện với bạn, nói rõ lý do để kết thúc là trách nhiệm, là nghĩa vụ chứ không phải muốn hay không.

Cuối cùng, câu chuyện của cuộc đời bạn do bạn sở hữu, định đoạt và tự viết cho mình cái kết bởi khởi đầu của sự thành công đôi khi là những lần thất bại.