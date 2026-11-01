Xem Sex Education, phân cảnh khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào chính là hành trình chuyển biến tâm lý của ông Abeo Effiong – cha của cậu thiếu niên Eric.

Là một người đàn ông gốc Phi truyền thống và nghiêm khắc, ban đầu ông Effiong tìm mọi cách cấm đoán Eric ăn mặc sặc sỡ hay trang điểm. Sự cấm đoán ấy xuất phát từ nỗi sợ hãi tột cùng: ông sợ con trai mình trở nên khác biệt, sợ con bị xã hội ngoài kia kỳ thị, phán xét và tấn công. Thế nhưng, khi chứng kiến sự kiên định và lòng dũng cảm dám sống thật của con, người cha ấy đã dũng cảm gạt bỏ nỗi sợ hãi cá nhân. Khoảnh khắc ông tự tay lái xe đưa Eric đến buổi dạ hội trường trong bộ trang phục rực rỡ, phá cách nhất, và nhìn con bằng ánh mắt tự hào không chút giấu giếm là một trong những thước phim nhân văn đẹp đẽ nhất về tình phụ tử.

Tắt màn hình tivi khi tập phim khép lại, tôi ngồi lặng đi rất lâu trong bóng tối, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Tôi nhận ra mình đã tàn nhẫn với đứa con gái 16 tuổi của mình đến nhường nào, chỉ vì sự tự phụ và nỗi sợ hãi hèn nhát của chính bản thân.

Ánh mắt ngỡ ngàng trong buổi họp lớp và cơn giận vô lý của người mẹ

Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp, thanh tú. Suốt những năm tháng đi học cho đến khi đi làm, tôi đã quá quen với những lời tung hô, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, thậm chí bạn bè còn ưu ái đặt cho tôi biệt danh là Hà "hoa khôi". Cũng chính vì sống trong hào quang nhan sắc ấy quá lâu, nên khi mang bầu con gái đầu lòng, tôi luôn mặc định trong đầu một viễn cảnh ngọt ngào: con gái mình sinh ra chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, sành điệu và nổi bật y hệt mẹ.

Ảnh: Phim Sex Education

Thế nhưng, cuộc đời lại không vận hành theo sự sắp đặt của tôi. Con gái tôi càng lớn càng mang nhiều nét của bố: gương mặt tròn trịa, làn da ngăm khỏe khoắn và vóc dáng rất đỗi bình thường. Đã vậy, gu thẩm mỹ của con lại hoàn toàn trái ngược với sự thanh lịch, thời thượng của tôi. Con bé mê mẩn phong cách "vintage" quá mức — những chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cũ kỹ, những chiếc chân váy dài chấm gót phối cùng đủ thứ phụ kiện kỳ lạ mà trong mắt tôi lúc ấy trông vô cùng luộm thuộm và lập dị.

Giọt nước tràn ly là vào buổi họp lớp cấp ba cách đây vài tháng. Hôm đó tôi dẫn con gái đi cùng. Khi tôi vừa giới thiệu con với nhóm bạn cũ, tôi bắt gặp ngay ánh mắt khựng lại, ngỡ ngàng và có phần hụt hẫng của vài người bạn khi nhìn từ đầu đến chân con bé. Dù không ai nói ra thành lời, nhưng ánh mắt ấy như ngầm hỏi: "Đây là con gái của Hà hoa khôi ngày xưa thật sao?".

Cảm giác bẽ bàng và tự ái trỗi dậy khiến tôi khó chịu vô cùng. Về đến nhà, không biết từ khi nào, tôi bắt đầu đâm ra cáu kỉnh với chính diện mạo và cách ăn mặc của con. Tôi lôi hết những bộ đồ "vintage" của con nhét vào góc tủ, tự tay đi mua hàng loạt váy vóc thời thượng, ép con phải mặc theo đúng khuôn mẫu thẩm mỹ của tôi. Mỗi lần con chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi lại săm soi, chê bai từ kiểu tóc đến đôi giày, cáu gắt bắt con thay ra thay vào cho bằng vừa ý mẹ.

Không khí giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng, ngột ngạt. Đỉnh điểm là vào tối tuần trước, khi tôi lại tiếp tục lớn tiếng chê bộ đồ con chọn trông "như bà cụ non", con gái tôi bỗng òa khóc nức nở, giật phăng chiếc váy tôi đang cầm trên tay ném xuống giường và gào lên trong uất nghẹn: "Con xin lỗi vì con không được đẹp giống mẹ, được chưa!".

Câu nói như nhát dao cứa thẳng vào tim khiến tôi chết lặng. Con bé lao vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại tôi đứng sững giữa phòng khách với nỗi bàng hoàng và xấu hổ tột độ.

Gạt bỏ sự tự phụ để trân trọng bản sắc của con

Chính câu chuyện của ông Effiong trong Sex Education đã kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội của sự hão huyền.

Tôi nhận ra mình cũng đang bị chi phối bởi nỗi sợ hãi y hệt ông Effiong ban đầu, nhưng ích kỷ hơn nhiều: tôi sợ người đời đánh giá, sợ danh hiệu "hoa khôi" năm xưa của mình bị lu mờ khi đứng cạnh một cô con gái không giống mình. Tôi đã nhân danh việc "làm đẹp cho con" để tước đoạt quyền được tự do thể hiện cá tính của con, vô tình đóng đinh vào tâm trí đứa trẻ non nớt rằng: sự tồn tại nguyên bản của con là một nỗi thất vọng đối với mẹ.

Sáng nay, tôi gõ cửa phòng con, mang theo một túi giấy đựng những bộ đồ "vintage" mà con yêu thích nhất đã được tôi giặt ủi phẳng phiu. Ngồi xuống bên mép giường, tôi nắm lấy bàn tay con và chân thành nói lời xin lỗi:

"Mẹ xin lỗi con vì sự nông cạn và ích kỷ của mẹ suốt thời gian qua. Mẹ đã sai khi cố ép con phải trở thành bản sao của mẹ. Mỗi người sinh ra đều có một vẻ đẹp và cá tính riêng, con không cần phải giống mẹ hay giống bất kỳ tiêu chuẩn nào của thiên hạ cả. Chỉ cần con cảm thấy tự tin, thoải mái và là chính mình, với mẹ con đã là cô gái tuyệt vời nhất rồi".

Nhìn đôi mắt con gái ngỡ ngàng rồi dần rạng rỡ trở lại, ôm chầm lấy tôi thật chặt, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường.

Làm cha mẹ, thử thách lớn nhất không phải là uốn nắn con theo khuôn mẫu hoàn hảo trong tưởng tượng của mình, mà là dũng cảm lùi lại, gạt bỏ những định kiến cá nhân để ủng hộ con tự tin tỏa sáng theo cách riêng của con. Bởi suy cho cùng, một đứa trẻ hạnh phúc nhất là khi nó biết rằng, dù cả thế giới có nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ đến đâu, thì phía sau lưng nó vẫn luôn có một người mẹ đứng đó, mỉm cười tự hào về con người thật của nó.