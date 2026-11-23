Sau đợt sắp xếp mạng lưới trường học, Trường Mầm non Quan Hoa đã chính thức sáp nhập vào Trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), trở thành Trường Mầm non Ánh Sao - Phân hiệu 36 Cầu Giấy.

Khởi công từ ngày 10/10/2025, ngôi trường được cải tạo từ trụ sở cũ của UBND quận Cầu Giấy với tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp tối ưu hóa tài sản công, đồng thời giải tỏa áp lực thiếu trường lớp cho khu vực.

Trên khu đất rộng hơn 4.462 m², dự án tận dụng và cải tạo khối nhà 4 tầng hiện có còn đủ điều kiện sử dụng, kết hợp xây mới một khối nhà 3 tầng nổi cùng 1 tầng hầm. Các hạng mục sân vườn, khu vui chơi, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ và công trình phụ trợ đều được đầu tư đồng bộ. Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc và sinh hoạt của trẻ cũng được trang bị mới đạt chuẩn.

Trường Mầm non Ánh sao - Phân hiệu 36 Cầu Giấy. Ảnh: Sunjin Vietnam

Mới đây, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình cho phân hiệu mới này. Ngay khi những hình ảnh thực tế được chia sẻ, diện mạo khang trang của ngôi trường đã khiến cộng đồng phụ huynh khu vực Cầu Giấy không khỏi trầm trồ, xuýt xoa.

Do Sunjin Vietnam đảm nhận thiết kế, công trình gây ấn tượng với lối kiến trúc hiện đại, mềm mại khi tiết chế tối đa các góc nhọn khô cứng để thay bằng hệ thống cửa vòm nối tiếp, hành lang uốn lượn và những mảng tường bo tròn thân thiện với trẻ nhỏ. Điểm nhấn thị giác nổi bật của ngôi trường là các cầu thang bộ xoắn ốc bê tông tựa như dải lụa vươn lên giữa không gian mở, kết nối các khối lớp học bao quanh khoảng sân vườn trung tâm phủ đầy cỏ xanh.

Ảnh: Sunjin Vietnam

Sự hòa quyện tinh tế giữa gam màu kem dịu mắt, sắc vàng nghệ ở các vòm cửa và tông cam đất ấm áp của gạch thẻ ốp mặt tiền mang lại vẻ đẹp vừa tươi sáng vừa gần gũi. Bên cạnh đó, hệ mái hiên vươn rộng kết hợp trần nan ô vuông và các khoảng giếng trời khoét hình học giúp không gian luôn thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn râm mát.

Ảnh: Sunjin Vietnam

Bên trong từng phòng học cũng được chăm chút tỉ mỉ với sàn gỗ, nội thất bo góc an toàn cùng trần giật cấp hình tròn hắt sáng êm dịu, kiến tạo một môi trường học tập và vui chơi đầy cảm hứng cho lứa tuổi mầm non.

Tổng hợp.