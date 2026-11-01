Xem Sex Education, giữa muôn vàn câu thoại ấn tượng về tâm lý tuổi trẻ, một câu nói ngắn gọn nhưng đanh thép của cậu nam sinh Otis Milburn lại bất ngờ khiến tôi khựng lại rất lâu: "If you're on time, you're late" (Nếu bạn đến đúng giờ, nghĩa là bạn đã muộn rồi).

Câu nói tưởng chừng khắt khe ấy lại như một chiếc chìa khóa mở toang nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi suốt cả năm học vừa qua: Tại sao con trai tôi và cậu con trai nhà hàng xóm học cùng một lớp, theo cùng một thầy dạy thêm, thậm chí xuất phát điểm năng lực ngang ngửa nhau, nhưng sau một năm, con nhà người ta tiến bộ vượt bậc còn con tôi thì kiến thức vẫn mãi dậm chân tại chỗ?

Bức tranh đối lập sau mỗi buổi tan tầm

Trước đây, tôi từng tự an ủi rằng chắc do con trai tôi "chưa đến độ chín", hoặc do cậu bạn hàng xóm có tố chất thông minh hơn con mình. Nhưng nghe xong câu thoại của Otis trên màn ảnh, tôi bình tâm quan sát lại nếp sinh hoạt hằng ngày của hai đứa trẻ và bàng hoàng nhận ra sự chênh lệch không nằm ở bộ não, mà nằm ở chính hai chữ "thái độ".

Ảnh: Phim Sex Education

Con trai tôi làm việc gì cũng mang dáng vẻ lề mề, nước đến chân mới nhảy. 7 giờ tối lớp học thêm bắt đầu thì 6 giờ 50 con mới cuống cuồng vơ vội sách vở nhét vào balo, vừa chạy ra cổng vừa xỏ dép, đến lớp lúc nào cũng sát nút giờ vào học hoặc trễ mất vài phút.

Bước chân vào lớp trong bộ dạng thở hổn hển, đầu óc còn đang rối tung vì vội vàng, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo đã bắt đầu giảng bài mới. Bài cũ chưa kịp xem lại, tâm thế bị động, lơ mơ khiến con tiếp thu kiến thức một cách chắp vá, hời hợt. Không chỉ chuyện đi học thêm, từ việc làm bài tập về nhà, chuẩn bị đồ dùng cho buổi dã ngoại của trường cho đến việc thức dậy mỗi sáng, con tôi lúc nào cũng ở thế rượt đuổi thời gian trong sự vội vã và cẩu thả.

Ngược lại hoàn toàn, cậu bé hàng xóm lại sở hữu một phong thái khiến ngay cả người lớn như tôi cũng phải nể phục. Hôm nào đi học thêm, cháu cũng có mặt tại lớp sớm hơn giờ quy định đúng 10 phút. Khoảng thời gian 10 phút tưởng chừng ngắn ngủi ấy được cháu tận dụng vô cùng chỉn chu: cháu lấy vở ra, bình tĩnh đọc lại kiến thức cũ, rà soát những chỗ chưa hiểu để chuẩn bị sẵn câu hỏi cho thầy giáo.

Sự chủ động "trước giờ" ấy được cháu áp dụng vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Tối hôm trước cháu đã soạn sẵn sách vở và quần áo cho ngày hôm sau; có bài kiểm tra hay dự án nhóm, cháu luôn lên kế hoạch hoàn thành trước hạn ít nhất một ngày. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy giúp cháu bước vào bất kỳ việc gì cũng với tâm thế điềm tĩnh, tự tin và làm chủ hoàn toàn tình huống.

Bài học về sự chỉn chu dành cho cả mẹ và con

Nhìn lại hành trình một năm qua, tôi chợt thấy xấu hổ vì đã từng nghi ngờ năng lực của con, trong khi bản thân lại bỏ qua lỗ hổng lớn nhất trong thói quen của con mình.

Đúng như Otis đã nói: "Nếu bạn đến đúng giờ, nghĩa là bạn đã muộn". Khi một đứa trẻ chỉ quen với việc xuất hiện vừa khít giờ quy định, nghĩa là nó đã tự tước đi của mình khoảng thời gian quý giá nhất để chuẩn bị tâm thế, để hít thở sâu và sẵn sàng tiếp nhận tri thức. Sự lề mề, muộn giờ không chỉ là một thói quen xấu về mặt thời gian, mà nó phản ánh sự thiếu tôn trọng với công việc mình đang làm và sự thiếu trách nhiệm với chính tương lai của bản thân.

Tối hôm qua, tôi gọi con trai ngồi xuống bên bàn học, không phải để cằn nhằn về điểm số như mọi khi, mà để kể cho con nghe về câu thoại của Otis và sự khác biệt giữa con với cậu bạn hàng xóm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt con và nhẹ nhàng phân tích: "Con không hề kém thông minh hơn bạn, con chỉ đang tự làm khó mình bằng sự vội vã thôi. Một người chạy vào cuộc đua khi dây giày còn chưa kịp buộc thì làm sao có thể chạy nhanh bằng người đã khởi động kỹ càng trước vạch xuất phát? Mẹ không yêu cầu con phải lập tức đạt điểm 10, mẹ chỉ muốn từ ngày mai, con hãy tập thói quen đến mọi nơi sớm hơn 10 phút, và chuẩn bị mọi việc trước khi người khác bắt đầu".

Thằng bé lặng im suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu thật chặt, ánh mắt ánh lên vẻ bừng tỉnh. Sáng nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy con tự giác dậy sớm hơn 15 phút, bình tĩnh ăn sáng, kiểm tra lại từng cuốn vở trong cặp rồi mới thong thả dắt xe ra cổng.

Nuôi dạy con cái trưởng thành hóa ra không nằm ở việc nhồi nhét thật nhiều lớp học thêm đắt tiền, mà nằm ở việc rèn giũa cho con một thái độ sống chỉn chu và chủ động. Bởi suy cho cùng, cách một đứa trẻ chuẩn bị cho 10 phút trước giờ vào lớp hôm nay, chính là cách nó chuẩn bị cho cả cuộc đời rực rỡ của mình mai sau.