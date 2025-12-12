Xem phim Sex Education, tôi sững sờ nhận ra mình đã trở thành kiểu phụ huynh mà bản thân từng ghét nhất

Thời còn trẻ, tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng: sau này có con, tôi sẽ là một người bạn của con. Tôi ghét sự độc đoán của bố tôi, ghét sự kiểm soát nghẹt thở của mẹ tôi. Tôi từng thề rằng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng sự riêng tư và để con tự quyết định cuộc đời mình. Tôi muốn xây dựng một mái ấm đầy sự tự do và thấu hiểu.

Nhưng khi bước vào vai trò làm mẹ, sự lo lắng đã dần nuốt chửng lý tưởng đó. Tôi bắt đầu đặt ra những giới hạn "vì tốt cho con". Tôi kiểm tra điện thoại của con trai mình mỗi ngày vì "sợ con gặp kẻ xấu". Tôi áp đặt định hướng nghề nghiệp vì "muốn con có cuộc sống ổn định". Tôi trở nên nóng nảy, hay phán xét và thường xuyên dùng quyền lực để dập tắt những suy nghĩ khác biệt của con.

Tôi đã quá bận rộn với sự lo âu mà không nhận ra rằng, tôi đang lặp lại chính xác những hành vi mà tôi từng căm ghét nhất ở thế hệ trước.

Trong những ngày xem Sex Education , tôi luôn dành sự phê phán gay gắt nhất cho Hiệu trưởng Groff. Tôi thấy ông ta thật đáng ghét vì sự cứng nhắc, sự lạnh lùng và cách ông ta bóp nghẹt cá tính của Adam. Tôi tự nhủ: "Sao lại có người làm cha tồi tệ đến thế?".





Nhưng rồi, trong một phân đoạn Michael Groff đối diện với sự cô độc của chính mình sau khi gia đình tan vỡ, tôi chợt sững sờ. Tôi nhìn thấy hình bóng mình trong sự cô độc đó. Tôi nhận ra những câu mắng mỏ của mình với con trai y hệt những gì ông ta nói với Adam. Sự phán xét của tôi dành cho đam mê vẽ của con mình cũng tồi tệ như cách ông ta khinh miệt sự nổi loạn của con trai mình.

Tôi đã trở thành một phụ huynh luôn đặt sự kiểm soát lên trên sự kết nối, đặt kỳ vọng lên trên tình yêu. Tôi sững sờ nhận ra mình đang dùng chính sự độc đoán mà tôi từng căm thù để "yêu thương" con mình.

Sex Education đã cho tôi thấy một sự thật trần trụi rằng sự độc đoán của cha mẹ sẽ tạo ra những đứa trẻ mang đầy thương tổn. Adam Groff đã phải dùng sự hung hăng để che giấu nỗi sợ, còn Otis phải vật lộn để thiết lập ranh giới với mẹ mình.

Tôi nhìn vào con trai mình, thấy con ngày càng ít nói, ánh mắt luôn chứa đựng sự đề phòng mỗi khi gặp tôi. Đó không phải là sự kính trọng, đó là sự sợ hãi và khoảng cách. Tôi chợt hiểu, tôi đã thành công trong việc tạo ra một đứa trẻ "ngoan" theo khuôn mẫu, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc nuôi dưỡng một tâm hồn hạnh phúc và tự do.

Sự sững sờ này là một cú tát mạnh vào lòng tự trọng của tôi. Tôi nhận ra mình đã phản bội chính lời hứa năm xưa, phản bội đứa trẻ đầy khát vọng tự do trong chính mình để trở thành một "người lớn an toàn" nhưng độc hại.

Bộ phim đã dạy tôi rằng, hành động dũng cảm nhất của cha mẹ là dám soi gương vào quá khứ của chính mình để sửa chữa hiện tại. Tôi biết ơn sự sững sờ này, vì nó đã giúp tôi dừng lại trước khi biến mối quan hệ với con thành một bản sao lỗi của thế hệ trước. Tôi sẽ thay đổi.